鼓勵失聯移工投案 印尼駐台辦大手筆租2棟別墅還供食宿

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為擴大防疫，移民署自4月起至6月底止，推動擴大自行到案專案2.0，鼓勵逾期滯臺的外籍人士主動到案。駐臺北印尼經濟貿易代表處為配合移民署專案，特地在專案實施期間，於桃園市及高雄市各承租1處透天別墅，以提供免費食宿方式，鼓勵逾期滯臺的印尼籍人士出面到案，讓他們於返國前可以暫時居住。

駐臺北印尼經濟貿易代表處表示，2處所估計共可容納50人，包含桃園30人、高雄20人，當初挑選租屋處時，曾主動與移民署人員討論，目的是希望逾期滯臺的印尼國人，在移民署完成自行到案手續後，即能安心入住暫居處所，同時也簡化核發旅行文件的流程，和移民署攜手協助自行到案的國人辦理返國手續，讓他們能儘早回家，與親人團聚。

駐臺北印尼經濟貿易代表處表示，目前桃園處所已有6名自行到案者入住，並陸續完成回國手續，其中自行到案的「阿蒂」已逾期4年多，她表示非常想念家人，正巧5月22日至25日是印尼的開齋節，相當於臺灣的農曆新年，她與一起住在暫居處所的「室友們」，對於能在開齋節前返家，與親人團聚，都顯得相當開心且期待。

代表處也呼籲母國人民，趁移民署專案期間，儘速出面到案，除能減免處罰外，也能趕在佳節前，早日回家與親人團圓，如果有入住需求者，可撥打代表處專線「0901-132-000」。

移民署表示，由於目前仍處於防疫期間，除透過各駐華機構宣導專案措施，協助逾期停(居)留外籍人士儘快返回母國外，亦配合中央流行疫情指揮中心政策，持續透過多元管道，對外籍人士進行衛教宣導工作。

隨著專案即將於6月底結束，移民署再次呼籲，所有逾期滯臺的外籍人士，趁專案期間，早日到案、儘快回家，也希望民眾能協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期外籍人士出面到案。