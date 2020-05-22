「感恩有您 捍衛防疫」山形閣醫事人員住房優惠專案

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣從中央到地方迅速應變，連續0確診快兩週了、無本土確診，醫護站在第一線，接觸所有可能感染的人，靠著平常的專業訓練，將防疫工作做到最好，感恩挺身而出的醫護人員；山形閣自即日起至2020/6/30推出「醫事人員住房優惠專案」，標準房原價NT$16,000，專案優惠只要NT$5,200起，入住登記時出示現職醫療院所識別證件或名片，每張證可優惠2間房型，同時可搭配交通部觀光局之防疫醫事人員住宿折抵優惠，凡符合資格之醫事人員入住方案旅宿，每房每日最高折抵補助金額1,500元,，不分平假日、不限使用次數，雙重優惠為的就是感謝醫事人員在這段疫情期間，捍衛防疫的辛勞！

台灣是當前世界公認對抗新型冠狀病毒疫情最成功的國家之一，台灣高品質的全民健保，但防疫成功仍是因為充分準備、快速應變、中央指揮、以及積極警覺疫情調查的四大成功要點，跟其他各國相比，台灣人民真的很幸福，也非常感謝第一線的醫事人員。正所謂「山川異域，風月同天」，我們雖然在處於於不同的縣市，但是我們生活在同一片藍天下，新冠肺炎肆虐，第一線醫護人員功不可沒，山形閣以微薄的心意「住房優惠」來表達對醫護英雄們日夜辛勞的感謝；山形閣「醫事人員住房優惠專案」優惠價NT$5,200起，內含內含精緻早餐、0-6歲兒童可免費同住（含兒童早餐），同時可搭配交通部觀光局之防疫醫事人員住宿折抵優惠，每房每日最高折抵補助金額1,500元。

山形閣是您最佳休閒的飯店，「交通便利」不需要勞神駕車，搭乘國道客運、火車，在礁溪站下車步行5-8分鐘就可抵達飯店，「寧瀞放鬆」礁溪溫泉源頭、每房都有可容納一噸水的浴池，讓您沈浸浴池中，享受溫泉的滋潤，放鬆您的身心；「用餐美味」山友拉麵濃郁的豚骨湯頭加上主廚所搭配變化的各式拉麵，還有丼飯、叉燒飯、各式烤物、炸物、時蔬，三大捷利特點，就是適合想要放鬆的您！