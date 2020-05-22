提升商譽與形象　第3屆GCSA全球企業永續獎即日起受理報名

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由台灣永續能源研究基金會、台灣企業永續學院共同主辦的第3屆「GCSA全球企業永續獎」開放來自全球各地區的企業報名參獎，自即日起到8月10日止受理報名。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，「GCSA 全球企業永續獎」以聯合國「永續發展目標」為目標，設立「傑出人物獎(Outstanding Professional)」，勉勵全球永續先進於其所屬企業或機關中，推動永續發展。另為鼓勵企業於永續報告書中揭露完整、可信的資訊，設立「永續報告書獎(Sustainability Reporting)」。同時設立「最佳案例獎(Best Practice)」，鼓勵全球企業以商業力量，推動促進永續發展的計畫，提升企業聲譽與形象，提高國際競爭力。

「GCSA全球企業永續獎」開放來自全球各地區的企業報名參獎，並依企業所屬國家區分為「世界市場（World Markets）」或「新興市場（Emerging Markets）」，將兩個地區的企業分開評比。為使評選流程符合公平、公正、公開的嚴謹要求，獎項將交由產官學界以及非政府組織所組成的專家小組進行評選。

「GCSA全球企業永續獎」自2018年開始舉辦後，全球共有來自美國、德國、泰國、印尼、印度等十多個國家的企業參加此活動。得獎企業包括慧與科技（Hewlett Packard Enterprise, HPE）、西門子（Siemens）、華碩（ASUSTeK）、泰國政府儲蓄銀行（GSB）、淡水河谷（PV Vale Indonesia Tbk）、JanaJal等國際大廠；相關評選辦法及活動詳情，敬請查詢活動官網。

圖片由台灣永續能源研究基金會提供

圖片由台灣永續能源研究基金會提供