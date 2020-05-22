【武漢肺炎】武漢1100萬人進行核酸檢測 傳陽性率高達10%嚇得叫停！

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢政府於5月11日發佈通知，要在10天內普篩全市1100萬人，被稱為「十天大會戰」。然而這絢爛的開頭卻在5日後被緊急叫停，外傳是因過去數日的核酸檢測樣本中，抗體陽性率居然高達10%，讓當局嚇到不敢再驗。

《新唐人電視台》報導，11日起展開的「十天大會戰」，武漢政府動員當地醫護力量，企圖每天篩檢110萬位市民。當地一個有6000多位居民的小區，居民抱怨，排隊從早上等到下午，才發現檢測人員居然只帶了600個檢測試劑！

還有居民抱怨，原本居民都躲在家裡防疫，現在政府突然要大家扎堆出門受檢，檢查時需要拿掉口罩張開嘴，皆由同一群醫護負責檢查，而醫護人員也沒有消毒手部或是換口罩，受檢民眾有的咳嗽，有的一直流鼻水打噴嚏等，這些都會增加交叉感染風險的。

武漢當局大張旗鼓的篩檢，其結果卻讓人咋舌。有網友爆料，當地武鋼總醫院的1402份核酸檢測中，居然有10%的檢體都呈現陽性反應，比先前《財新網》偷偷披露的5-6%還要高。

武钢总医院最近检测了1402人的新型冠状病毒抗体 ：其中复工体检1021人，四月医院开诊以来住院的非新冠病人381人，住院组除了一人病毒核酸阳性（曾因新冠住院），其它人病毒核酸全是阴性，也都没有过症状。结果两组的SARS-CoV-2 IgG抗体阳性率大约都是10%。 — 月光博客 (@williamlong) May 18, 2020

此一結果讓武漢當局嚇得馬上取消全民檢測，報導指出，5月15日起，陸續有居委會及民眾接獲通知，以各種理由暫時取消核酸檢測，包括「核酸試劑量調配出現障礙」「醫護人員穿防護服採樣有中暑現象」，甚至直接取消檢測，具體日期另行通知等。

報導指出，各檢測點自5月11日以來管理混亂，武漢的「盛世東方」小區的核酸檢測點，民眾的唾液樣品並未獨立封存，而是好幾個人的樣本一起放在同一個塑膠瓶中，而且沒有貼上標籤、編號或姓名，就算檢出陽性，也不知道是誰的，讓民眾大呼「政府只是做做樣子而已」。

有市民表示，武漢當局突然這麼大動作的進行全市普篩，有4個原因。

第一，中國兩會開幕，武漢當局想用大力度核酸檢測，防止武漢人離開，暫緩第二次爆發。

第二，國際聲討中國幅度越來越大，大概是要藉此公佈大量無症狀病患，緩解國際究責。

第三，中國製的核酸試劑因為正確度太低，遭全球各國大批退貨，這次大幅度檢測全市，也可以消耗這些存貨。

第四，之前方艙醫院因「政治原因」遭到關閉，許多尚未痊愈的民眾被放出來，回家後感染了親人朋友甚至街坊鄰居，無辜者眾，所以武漢政府只能亡羊補牢做做樣子。