洪瑞珍第二代 「洪家手作三明治」爆出食物中毒　香港製作工廠另涉嫌無照經營

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）由洪瑞珍第二代授權香港代理的「洪家手作三明治」爆出疑似食物中毒事件，有7人食用後陸續出現腸胃炎病徵，衞生署衞生防護中心已介入調查，發現該食物製造廠涉嫌無照經營，已勒令該工廠停業，並呼籲民眾切勿食用該品牌三明治。

香港衞生署衞生防護中心表示，20日晚間有兩例涉及荃灣「洪家手作三明治」疑似食物中毒事件，首例個案涉及4名女子，年齡介於6至54歲，食用在荃灣南豐中心「洪家手作三明治」販售的三明治8至12小時後，陸續出現腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒的情形。

另一例個案涉及三名女子，年齡介乎5至34歲，在食用同一間店鋪購買的同一品牌三明治，約7至14小時後出現類似病徵。7名患者皆前往屯門醫院急症室求醫，目前狀況穩定，已返家休養。

綜合香港媒體報導，食安中心發言人表示，早前接獲衞生署衞生防護中心通報，有2宗懷疑涉及香港本地製造的「洪家手作」三明治的食物中毒個案後，隨即派員到懷疑涉事位於荃灣的零售點跟進調查，並抽取樣本作化驗。該零售點已按中心指示停售相關產品，以及針對該處所進行徹底清潔和消毒。

此外，中心聯同食環署環境衞生部到「洪家手作三明治」供應商的食物製造工廠調查時發現，該食物製造廠涉嫌無照經營，食環署已向有關處所負責人提出檢控。中心亦已指令有關處所停業及販售有關三明治。

針對製造工廠無照經營一事，「洪家手作三明治」於官方臉書上澄清說明，由於受武漢肺炎疫情影響，相關部門於過去3個月時間近乎停止服務，而多次請求政府部門無果，令所需的牌照未能依時續牌，我們會因應食安中心指引全線停業至少14日，隨著政府部門近期陸續恢復運作，相關牌照亦會於近期批出，我們會待發出後才繼續正常營業。

「洪家手作」為洪瑞珍創始人之一的女兒所創，由於「洪瑞珍」一門事業，有傳男不傳女的傳統，因此該位洪家第二代女性出來創業時，曾因商標問題和本店對簿公堂，最後雙方協議和解，本店要求「洪家手作」不得使用「洪瑞珍」三字為商標。而香港的「洪家手作」是由該位洪家第二代女性授權香港地區總代理。