美國520宣布對台灣軍售18枚重型魚雷 學者分析: 藉此平衡兩岸「水下戰力」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）在總統蔡英文與副總統賴清德正式就職之際，美國國務院於美東時間20日宣布批准對台軍售，將出售18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元。這項軍售已正式知會國會。

美國國務院政治軍事局（U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs）發布新聞稿指出，國務院已經批准對台「對外軍事銷售」，出售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷（MK-48 Mod6 AT HWT）與相關設備，預計金額為1.8億美元。美國國防安全合作署（DSCA）已於20日正式知會國會。

國務院政軍局隨後透過官方推特宣布這項軍售並強調，在歡迎總統蔡英文本週宣誓就職之際，應該記住的是，美國為何長期以來認為台灣是一股良善力量，以及美國為何致力於支持其國防。

As we welcome @iingwen’s inauguration for her 2nd presidential term this week, it’s worth remembering why the US has long considered Taiwan a force for good-and why we are committed to supporting its defense. #PMisDefenseDiplomacy -- https://t.co/Kq0MthVM00 pic.twitter.com/RsPlBah0u3 — Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) May 20, 2020

美方這次對台軍售項目，除了18枚魚雷外，還包括備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等。

美方新聞稿指出，這項軍售係基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項計畫軍售有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿並指出，軍售將能強化台灣因應當前與未來區域威脅能力，威嚇區域威脅並強化國土防禦。台灣能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中。美方並強調，這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。

針對美國國務院宣布，將出售18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備，國防部副部長張哲平上將昨 (21日) 受訪指出，這對台灣整體防衛能力是有提升的，也對區域和平穩定有助益。

張哲平受訪表示，美國基於台灣關係法與六項保證，提供台灣必要的防衛性武器，這樣對台灣整體防衛能力是有提升的、對於區域和平穩定也是有助益的，當然這也符合美國的整體國家利益。

媒體追問張哲平對於有中國媒體刊載「中國攻台24小時」報導的看法，他說，這最主要的是做軍事恫嚇。

檢視美國近期對台軍售紀錄，前總統馬英九兩任內2008至2016年期間，美國共計對台軍售4次，而自蔡總統2016年5月第一次就任至今，美國已對台軍售6次，總金額近127億美元，約新台幣3800億元。

中央社引述台灣智庫諮詢委員董立文表示，對中共而言，美國對台軍售可謂美中台關係最敏感、中共對美施壓最強力議題之一，美方選擇發布對台軍售案的時間點，往往也會考量中共可能反應。此次美方在蔡總統展開第二任期之際進行相關發布，可詮釋為對台灣表達強力支持。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲受訪時說，此次軍售案落實美國近兩年國防授權法（NDAA）所要求，加強台灣的不對稱作戰能力、後備戰力，以及軍售常態化。

蘇紫雲指出，軍售案需經一定流程審核，美國國防安全合作署選擇在20日公布，外界不宜過度解讀為針對蔡總統520就職，或針對分別於21、22日舉行的中國全國「兩會」；較嚴謹的評估是，美方透過行政程序向台灣釋出外交、安全的極正面訊號。

蘇紫雲提到，目前台灣的劍龍級潛艦已服役30年，透過延壽最多只能增加15年，因此美方此舉是透過MK-48魚雷的銷售，開啟並給予目前台灣正在推動潛艦國造的「牙齒（戰力）」，讓台灣未來擁有自製潛艦，也能有相當程度的戰力。

蘇紫雲說，此型魚雷匿蹤、遠程攻擊等特性，能發揮不對稱作戰效果，戰略層面是因應中國戰略潛艦的增加，平衡台灣、中國雙方水下戰力。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑指出，潛射魚雷需要由潛艦發射，因此出售魚雷對美國來說，雖然具有助台效應，但如果沒有潛艦配合，還是幫助有限。

美國此舉很大目的是在宣示可透過軍售來幫助台灣，特別是對於中國航空母艦來說，周邊水下戰力是最大的威脅，因此美國也期望透過此舉，限制解放軍航艦行動。

針對此項對台軍售，中國外交部與國台辦21日下午稱，堅決反對美國向台灣出售武器和美台軍事聯繫，購買美國軍火，只會損害台海和平穩定。

中國外交部發言人趙立堅21日下午主持例行記者會時回應說，中方堅決反對美售台武器，已向美方提出嚴正交涉。

他重申，中方敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步的損害。

國台辦發言人馬曉光21日下午也回應說，中方堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器，反對美同台進行軍事聯繫等任何形式的官方往來。

他強調，民進黨當局一再用台灣納稅人的血汗錢購買美國軍火，只會損害台海和平穩定，損害台灣民眾利益。