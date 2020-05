美國520宣布對台灣軍售18枚重型魚雷 學者分析: 藉此平衡兩岸「水下戰力」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)在總統蔡英文與副總統賴清德正式就職之際,美國國務院於美東時間20日宣布批准對台軍售,將出售18枚MK-48 AT重型魚雷與相關設備,金額達1.8億美元。這項軍售已正式知會國會。

美國國務院政治軍事局(U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs)發布新聞稿指出,國務院已經批准對台「對外軍事銷售」,出售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷(MK-48 Mod6 AT HWT)與相關設備,預計金額為1.8億美元。美國國防安全合作署(DSCA)已於20日正式知會國會。

國務院政軍局隨後透過官方推特宣布這項軍售並強調,在歡迎總統蔡英文本週宣誓就職之際,應該記住的是,美國為何長期以來認為台灣是一股良善力量,以及美國為何致力於支持其國防。

As we welcome @iingwen’s inauguration for her 2nd presidential term this week, it’s worth remembering why the US has long considered Taiwan a force for good-and why we are committed to supporting its defense. #PMisDefenseDiplomacy -- https://t.co/Kq0MthVM00 pic.twitter.com/RsPlBah0u3