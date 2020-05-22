麗君障礙！新任文化部長李永得透露接任心情　前資深媒體人、史丹佛大學超狂經歷

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)前文化部長鄭麗君卸下「麗君光環」後改當家長跟文化志工，而外界都好奇新任文化部長李永得將如何跨越「麗君障礙」，李永得透露接任心情兼具「惶恐及幸運」。

新科文化部長李永得於（20）日下午在卸、新任首長交接典禮上，由卸任部長鄭麗君手中接下印信，李永得表示，將帶領文化部加倍努力、繼續傳承，讓台灣多元文化持續盛開美麗花朵。

鄭麗君表示，台灣的文化多元、豐富而美麗，有幸擔任文化部長為文化、為人民服務，是人生中幸福且光榮的事。

鄭麗君稱讚李永得擁有豐富的媒體工作資歷，且在文化藝術領域已深耕多年，在客委會服務期間，致力推動在地文化發展，推廣、傳承與發揚客家文化及文化傳播，相信在李部長帶領下，台灣生生不息的文化大樹將更加茁壯。

最後，鄭麗君眼眶泛淚感性地與文化部同仁道別，她說：「日後，當我被一首詩、一首歌、一本書、一部電影、一齣戲、一場音樂會、一座古蹟而感動時，會想起有各位繼續守護著這畝文化田園」。

鄭麗君也承諾，未來即使不當部長改當家長，仍會持續以文化志工身分和大家一起努力。

鄭麗君擔任文化部長期間表現亮眼，在她任內完成的包含文化基本法、國家語言發展法、國家人權博物館組織法、國家電影及視聽文化中心設置條例等，以及一手催生的文化內容策進院，其將專注扶植台灣文創產業，更領頭和國際接軌，她所創下的「麗君障礙」讓人好奇新任部長將如何超越？



新任文化部長李永得(圖/文化部)

李永得表示，接任文化部長兼具「惶恐及幸運」的心情，惶恐的是包括行政院長蘇貞昌及許多文化界人士都提到，文化部在鄭部長帶領下，完成多項重要法案，此外，鄭部長更廣納英才，讓許多藝文界人才都在其感召下投入文化建設道路。

李永得提到，感到幸運的是鄭部長以「文化治理」理念，建立起穩健的台灣文化發展基礎，未來文化部將「加倍努力」繼續傳承。

李永德稱，「文化大道已經建設，文化治理架構也已構築，未來在此豐沛環境及土壤之下，只要在大道上用力奔馳即可達到終點，相信在眾人共同努力下，台灣的多元文化終將盛開出美麗的花朵」。

李永得說明，將以守護藝文創作自由與完善支持體系、結合創新與創生傳承文化，以及打造台灣文化國家隊品牌並促進國際交流合作核心主軸，進行以人為本的文化施政。

李永得簡歷

學歷

史丹佛大學傳播學院研究員 ( 1990 - 1991 )

國立政治大學政治學系學士 ( 1973 - 1977 )

經歷