中海艦出現轉機 時代力量立委居中協調　傳國防部擬延後30天簽約　

中海艦。(圖片載自中華民國海軍臉書) 中海艦。(圖片載自中華民國海軍臉書)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）海軍封為「功勳艦」的中海號登陸艦（LST-201）曾經參與823砲戰，日前卻傳出海軍司令部將它以廢鐵標售，引發各界關注，軍事迷於是號加網友搶救，據了解，經由時代力量立委陳椒華等人從中協調後，應可為這艘軍艦的命運帶來一線曙光。

海軍司令部日前將中海艦以廢鐵標售1400萬元，引發軍事迷與各界的關注，相關報導一出，得標廠商在面對將功勳艦拆解成廢鐵，恐再掀起社會輿論，便釋出善意，讓有意願收購的人前去接洽。

經濟日報報導，據了解，在時代力量立委陳椒華等人從中協調後，海軍已傾向先暫緩與廠商簽約1個月，讓功勳艦能否免成廢鐵一事有轉圜的餘地，相關協調內容將在近日，由陳椒華舉行記者會對外說明。

海軍司令部19日表示，對於中海艦戰勝光榮輝煌的史實，早已納入海軍軍史館，供國人與海軍後人緬懷。

據海軍臉書貼文，中海艦為美國賓州美國橋梁公司建造的坦克登陸艦，於1944年8月3日成軍，在美服役期間編號為LST-755。1946年5月29日美國依據中美租借法案於青島市移交台灣，接收此艦後即成軍，命名中海軍艦，編號為LST-201。

該艦於服役期間曾參加過1948年舟山群島清剿戰役、1950年南山衛戰役、1954年浙海漁山島剿共之役、1955年大陳島戰役及1958年8月24日料羅灣戰役等多個戰役，戰功彪炳，最後因艦體老舊於2010年2月1日除役。

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