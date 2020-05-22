「港版國安法」中共人大粗暴上陣　李克強涉台29字也曝光

周五（5月22日）人大在北京開幕，習近平走進會場畫面。（美聯社圖片） 周五（5月22日）人大在北京開幕，習近平走進會場畫面。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國13屆全國人大第3次會議21日晚間舉行新聞發布會，會中宣布，22日至28日會期間將審議備受關注的「港版國安法」，香港01報導，該法主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。

媒體報導，除了粗暴干涉香港自治，李克強涉台報告也曝光，內容強調「全面準確貫徹（台灣）一國兩制、 港人治港、 澳人治澳，高度自治的方針。」喊話堅定支持和推動「擴大兩岸經濟文化交流合作，為台胞台企提供更多發展機遇、同等待遇」。

全名「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案」的港版國安法，由多位人大代表、政協委員以及建制背景的智庫針對香港推動，提出繞過香港立法會，直接由中央立法的主張。

此前，香港基本法第23條中規定要求港府自行立法禁止叛國、分裂國家和顛覆中央人民政府等行為，港府2003年曾推動立法，結果引發50萬人上街抗議後擱置迄今。

01報導引用消息指「港版國安法」與23條沒有關係，是獨立一條新法，由全國人大提案並通過後，透過放入附件三在港實施，毋須經過香港立法會立法過程。

對於中共對港野蠻行動，美國總統川普21日在白宮受訪表示，目前尚未清楚法案內容，但若此事發生，「我們將會非常強力解決這項問題。」

民主黨籍眾議院議長培洛西（Nancy Pelosi）也在推特表示，北京的宣告意味著嘗試終止在香港實施的一國兩制架構，令人非常震驚；培洛西表示，北京的作法是企圖繞過香港立法機關，完全不尊重法治。