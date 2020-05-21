日本大阪京都兵庫縣　解除緊急事態宣言

日本公布全境「緊急事態宣言」後，繼14日先解禁39縣，首相安倍晉三今天宣布，大阪府、京都府、兵庫縣等關西地區3府縣解禁，至於東京都及3縣、北海道是否解禁最快25日決定。

日本為避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，根據新型冠狀病毒對策特別措施法發布緊急事態宣言。安倍今天下午6時（台灣時間5時）在首相官邸（行政中心）對媒體表示，大阪府、京都府、兵庫縣等關西地區的2府1縣緊急事態宣言解除。

今天晚間日本政府防疫對策本部將做出正式決定。

至於東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣等首都圈1都3縣以及北海道，安倍表示，目前新增的確診病例確實減少，醫療緊迫的情況也已改善，經專家評估後，快則25日做出決定，若目前（疫情趨緩）的情況持續，就有可能解禁。

日本政府指出，解除緊急事態宣言的判斷標準包括，疫情狀況、醫療提供體制、監視體制。有關疫情，判斷標準是「最近一週每10萬人口的新增病例是否少於0.5人」，關西地區的大阪府、京都府、兵庫縣符合這個標準。

4月7日，安倍首度公布「緊急事態宣言」，以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都府縣為實施對象，時間到5月6日止，為期約一個月；4月16日又發布第2波緊急事態宣言，對象擴及全境47個都道府縣，時間至5月6日為止。

5月4日，安倍宣布緊急事態宣言延長至5月31日。5月14日，安倍宣布先解禁39縣。