台灣水墨大師李奇茂百年人生寫照　「最是人間」國父紀念館登場

台灣水墨大師李奇茂「最是人間」展覽登場(圖/國父紀念館) 台灣水墨大師李奇茂「最是人間」展覽登場(圖/國父紀念館)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣水墨大師李奇茂個展「最是人間」集合藝術家未曾展出過創作、典藏精品以及國立歷史博物館與國防美術館提供的典藏品共百件，自即日起國父紀念館展至6月17日。

國立國父紀念館主辦的「最是人間─李奇茂水墨人物傳承紀念展」於5月21日在該館博愛藝廊盛大展出，今（21）日是開展首日，退輔會馮世寬主任委員、臺南市美術館黃光男董事長、國立臺灣藝術大學陳志誠校長、李師母張光正女士、策展人李安榮等諸多好友相約參觀展覽。

李奇茂教授本名李雲台，1925年出生於中國安徽省，1949年來臺，畢業於政工幹校美術組。他體察時代脈動及環境變遷，在創作上不斷探索與自我改革，作品風格多元，從戰鬥文藝、鄉土采風到人文關懷。李奇茂將水墨傳統筆法，融合西洋速寫技巧，以靈動墨色筆觸捕捉萬變物象，賦予傳統水墨繪畫新時代的意義，畫下美術史上重要的一頁。

李師母張光正表示，與李老師相識相伴60年，李老師一生衷於藝術傳承及國家，對於長官命令的遵循及學生的照顧始終如一，尤其對於後輩的提攜總是念茲在茲，一直到離開的前一天仍心繫創作，期待李老師傳承的精神能夠一直持續發揚。



李師母張光正參觀展覽(圖/國父紀念館)

李奇茂教授是臺灣水墨畫界戰後第一代代表性畫家，梁永斐館長談及李奇茂老師對後輩的提攜與對文化藝術的貢獻，細數相識歷程，從臺北市政府、國立中正紀念堂、文化部及國立國父紀念館服務期間，對李老師畢生耕耘於水墨藝術，其創作深具人文關懷精神，對於推展水墨創作教學、文化傳承扎根、文化國際傳播及兩岸交流，貢獻良多。

此外更提及李老師與國父紀念館深厚的淵源，該館典藏〈國父與臺灣〉、〈松柏同春〉合繪作品都是李教授參與的創作。該館去(108)年新作合繪大畫〈臺灣風情〉亦敦聘李教授為總顧問。

國父紀念館自1972年開館以來，李奇茂教授多次參與各項藝術展覽及活動，為極少數多次受邀於「中山國家畫廊」辦理展覽的藝術家。1994年起陸續於「中山國家畫廊」進行3次個人作品展，以及參與2次聯合展出。國父紀念館共典藏李教授87件作品，包含個人以及與其他藝術家合繪創作，由這些作品典藏歷程，同時能夠見證並能描繪出國父紀念館的歷史，以及串接現代水墨發展的關鍵藝術。

國軍退除役官兵輔導委員會馮世寬主任委員致詞時表示，與李奇茂教授熟識多年，於擔任國防部部長時接受李奇茂教授建議，籌建國防美術館，並因而將所珍藏李教授作品共18件，捐贈國防美術館典藏，讓這些珍貴作品能永久流傳。

「最是人間─李奇茂水墨人物傳承紀念展」展期自今（21）日至6月17日。本次展出共103件，集合李教授未曾展出過創作、本館典藏精品以及國立歷史博物館與國防美術館提供的典藏品。



左起:王南雄、顧重光、國軍退除役官兵輔導委員會馮世寬主任委員伉儷、臺灣藝術大學校長陳志誠、臺灣師範大學藝術學院前院長梁秀中、李師母張光正、策展人李安榮、國父紀念館館長梁永斐、臺南市美術館董事長黃光男、臺灣師範大學教授江明賢名譽、總統府前資政饒穎奇(圖/國父紀念館)