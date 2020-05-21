華泰大飯店集團 賦樂旅居 限時快閃下殺2折

迎接夏季，華泰大飯店集團旗下四館台北風格飯店—華泰王子大飯店、華泰瑞舍、HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居、HOTEL QUOTE Taipei 預計推出一系列住房快閃專案。首先以東區頂級精品酒店 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居打頭陣，於2020年5月20日至5月22日推出「賦樂旅居住房快閃專案」，原價17,325元的都會客房限時下殺2折，只要3,688元，加碼再享館內現代牛排館 TK SEAFOOD & STEAK 6折，且住房及餐飲消費皆可累計 Marriott® 萬豪酒店集團會員點數，住宿效期為2020年5月20日起至8月31日。

台北東區精品設計酒店 都會客房限時快閃2折優惠

位於台北忠孝復興站及 SOGO 忠孝館後方的 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，以洗鍊奢華與熱情奔放風格為設計主軸，完整展現古典歐風及精緻工業美學，是許多時尚潮流人士的享樂基地，也是 Design Hotels™ 聯盟暨全球最大的 Marriott® 萬豪酒店集團合作夥伴。不同於一般飯店傳統客房格局，賦樂旅居客房內規畫以「區」為概念，再以沉穩紅銅、圓潤木質、手感皮料及細膩織品等元素為設計底蘊，讓旅客充分感受到對家的「幻想」；館內的高級海鮮牛排餐廳 TK SEAFOOD ＆ STEAK 將頂級牛排與海鮮加入法菜風格元素，滿足老饕挑剔的味蕾；而名列亞洲50大最佳酒吧之一的 EAST END，則是品味都會夜色時光的最佳首選。

5月20日至5月22日限時快閃上架的「賦樂旅居住房快閃專案」，都會客房優惠價3,688元，再享 TK SEAFOOD & STEAK 6折，且住房及餐飲消費皆可累計 Marriott® 萬豪酒店集團會員點數，住宿效期為2020年5月20日起至8月31日。

華泰大飯店集團 台北風格飯店 將推系列住房快閃專案

為提供消費者更多元的住房選擇，華泰大飯店集團其他三間台北風格飯店—華泰王子大飯店、華泰瑞舍、HOTEL QUOTE Taipei 預計於六月起陸續推出相關住房快閃專案，歡迎消費者更加密切注意各飯店官網及Facebook粉絲專頁。