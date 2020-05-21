【武漢肺炎】經濟是王道？美國大選模型預測川普恐大敗

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）曾以經濟表現自豪的美國總統川普，連任之路原本自認勝券在握，但半路殺出武漢肺炎，重創其選情。根據美國最新選舉預測模型，今年年底總統大選，川普恐怕會一敗塗地。

CNN報導，牛津經濟研究院（Oxford Economics）將失業率、可支配收入、通膨率等數據納入其選舉預測模型。結果顯示，新冠肺炎（COVID-19）引發的衰退，恐使川普遭逢潰敗，只會拿下約35%的實際票數。在疫情爆發之前，該機構預測川普約能掌握55%票數。若真如其預測，川普將成為一世紀以來選戰打得最差的美國現任總統。

自1948年以來，牛津經濟研究院大選模型幾乎每次皆能正確預測候選人的實際票數得票率，僅1968年與1976年失準。該模型預想的情況是，到了今年秋季，美國經濟仍陷泥淖，失業率高於13%，平均每人國民所得較去年同期下滑6%，並出現了短暫的通貨緊縮，比大蕭條時期還來得糟。

不過，經濟趨勢模型不能視為政治水晶球，投資管理公司宏富（AGF Investments）首席美國政策專家Greg Valliere也指出，傳統預測模型只適用於一般時期，但顯然當前並非尋常時期。

川普還有六個月的時間能力挽狂瀾，或許會從對手民主黨候選人拜登（Joe Biden）下手，或繼續指責中國，轉移防疫不力的批評。眼下川普急著解封，重啟經濟，變數仍在。若感染人數上升，川普怕是難逃責難，若確診人數下降，則可能獲得些許掌聲。

另一項變數則是疫情對投票率的影響。若支持民主黨之民眾傾巢盡出，川普可能會失去佛州、德州、亞利桑那州、田納西州，與喬治亞州。反之，則可能讓川普以極微差距贏得選舉人票。