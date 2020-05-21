創作才女嚴正嵐 直播分享拍片甘苦談

去年創下全臺學生影像類競賽最高收件量的「 新北市學生影像新星獎」，2020年徵件已熱烈開跑， 有鑑於參賽同學多以進入影視產業為目標， 新北市文化局特別邀請新生代演員嚴正嵐，於5月22日參加「 影像新星會客室」臉書直播， 跟大家分享學生製片及影視業界的差別， 並鼓勵同學拿起攝影機拍片，邁向影像創作之路！



氣質清新的嚴正嵐以創作歌手身份出道， 喜愛戲劇的她從2014年起就參與多部學生製片演出。其中在《 直線七秒》裡飾演的角色「小婕」 更獲得第39屆金穗獎最佳女演員的肯定。 因為在學生製片中累積起表演實力，2018年受瞿友寧導演青睞， 參與植劇場《花甲男孩轉大人》飾演劇中「方瑋琪」一角， 並入圍第53屆電視金鐘獎戲劇節目女主角獎。 演藝事業逐漸發展的她，今年更參與《女鬼橋》電影演出， 隨著票房亮眼的成績在電影界打開知名度。 這次主辦單位邀請嚴正嵐，就是要藉由在學生、電視、 電影等不同劇組的表演經驗， 分享學生族群掌握進入業界接軌的關鍵， 為新生代的學生創作團隊注入新的能量。



文化局表示， 新北市學生影像新星獎許多作品在得獎後往往能乘著新星獎的光環接 著入圍金馬獎、金鐘獎、金穗獎……等重要獎項， 可以說是學生電影界的獲獎前哨站。 今年徵件除了大專院校以上報名的「一般組」外， 還設有專屬高中職以下的「種子新星組」， 讓影像的啟蒙可更早開始。今年預計頒發25個獎項， 總獎金150萬，除了鼓勵創作者的努力， 也希望可以作為下一部作品的創作資金， 讓同學在影像創作路上持續邁進。 2020年徵件將於7月20日截止，請各位同學把握時間， 於新北市文化局網站報名。



「影像新星會客室—嚴正嵐」直播時間為5月22日週五晚上8點， 現場同時接受粉絲提問，一起激發更多創作的靈感， 歡迎熱愛拍片的同學鎖定「新北市文化局」臉書專頁準時收看。



