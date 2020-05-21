臺灣土地銀行統籌主辦光國股份有限公司

臺灣土地銀行統籌主辦光國股份有限公司總金額新臺幣10.5億元聯貸案，已成功完成募集，並於109年5月21日簽訂聯合授信合約。本聯貸案資金用途為償還金融機構借款及充實營運暨購料週轉金，募集5年期總金額新臺幣10.5億元聯貸案，由土地銀行擔任聯貸統籌主辦銀行，華南銀行、第一銀行、臺灣銀行、農業金庫、彰化銀行及合作金庫銀行等共同參與，超額認購達143％，顯見各金融同業對於光國股份有限公司長期務實經營均予認同與肯定。

光國股份有限公司成立於67年2月，主要業務為滑雪板、滑水板、衝浪板等相關運動產品之製造及銷售，以外銷為主，為全世界唯一同時生產滑雪板（夏季生產，冬季使用）與滑水板（冬季生產，夏季使用）之企業，且近年開發衝浪板系列產品，營運不易受氣候、環境與地區因素影響，產銷無淡旺季之分，故經營具穩定性，有利市場開拓與發展。

臺灣土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、JCB一卡通信用卡及海外台商等業務；近年持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務；為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供1,000億元之「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；為響應政府扶植中小企業政策，提供「小資企業輕鬆貸」專案融資，力挺頭家共創經濟新動能；另為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，積極配合政府各項紓困措施，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業廠商及個人紓緩資金調度困境。未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。