平日中醫穴位按摩保養—有助緩解味嗅覺異常症狀

國內新冠肺炎COVID-19疫情雖已逐漸趨緩， 但大家仍須遵守防疫新生活運動。新冠肺炎伴隨的症狀多，如發燒、 四肢無力、呼吸道症狀，也有部分病人出現味嗅覺的異常， 嘉義長庚醫院中醫科吳清源主任表示，藉由平日按摩特定穴位， 可達到身體保養及緩解改善味嗅覺異常症狀之效。

味嗅覺為人體的基本感覺， 味覺是食物中的化學分子與口腔黏膜表面的味蕾結合， 由上皮細胞經人體的第七、九、十對腦神經傳遞到大腦皮質而產生； 而嗅覺是鼻腔頂端的嗅覺上皮感受空氣中的氣味分子後， 經第一對腦神經傳遞到大腦而產生， 當這兩者路徑出現問題就會產生味覺或嗅覺的異常。 造成味嗅覺異常的疾病，包括老化、乾燥症、糖尿病、胃食道逆流、 鼻過敏、鼻腫瘤、上呼吸道感染等， 也可能因為藥物的副作用而產生。這次新冠肺炎導致的味嗅覺喪失， 依目前研究指出，可能是病毒主要依附在ACE2的受體上， 而嗅覺區有豐富的ACE2，進而導致嗅覺異常。

吳清源醫師指出，改善嗅味覺異常症狀較常採用的穴位包括：百會、 印堂、迎香、合谷、列缺、內關、足三里、三陰交等。 百會有助醒腦開竅，升提陽氣；印堂針對鼻炎也有改善效果； 迎香可緩解鼻塞、多涕，改善不聞香臭的問題；合谷能清泄肺氣， 開關通竅；列缺可宣肺平喘；內關能寧心和胃； 足三里為保健常用穴，可調理脾胃；三陰交則能健脾理氣。 穴位的按摩手法，是以指腹揉壓穴位處，按壓至有些微痠脹感， 每個穴位平均操作時間約5~10分鐘，一次按壓50下， 一日可執行2~3次。

吳醫師提醒民眾，當皮膚出現局部感染或發炎狀況， 或是身體狀況虛弱如空腹或較無力時應避免進行穴位按摩。 針對病人有服用抗凝血劑或易出血傾向， 或有全身性發炎的系統性疾病或自體免疫疾病， 則應特別注意穴位按摩的力道。另外，日常生活應避免過度勞累， 保持輕鬆愉快的心情， 也應盡量少碰生冷飲料及烤炸辣等刺激性食物。穴位按摩主要是藉由 疏通經絡，促進血液循環，以達到改善症狀或預防保健的效果， 但不管是穴位的選取或是按摩的力道與頻率， 醫師提醒應事先經醫療人員指導之後方能開始進行， 以免對身體造成不必要的傷害。