友善移工將心比心 北市「東南亞故事派對」活動開跑

截至109年3月底為止，全臺移工總數已達71萬8千多人，臺北市更有4萬多個家庭聘僱移工照顧家人。移工帶來的多元文化，包括服飾、美食、節慶等，也豐富了在地文化的內涵。臺北市今年將結合這些多元精彩的文化內涵，化身為《東南亞故事派對》，邀請市民用多元的形式，親近移工的生命故事，認識移工文化與生活，打造多元友善的共融新城市。

《東南亞故事派對》將由5月24日的開齋祝福揭開序幕，邀請市民朋友認識伊斯蘭教的宗教，在開齋節當天於臺北車站南二門設置「薑黃飯塔留言牆」，書寫祝福小語，送給信奉伊斯蘭教的印尼籍移工，之後留言牆也會移至本府1樓ENJOY台北餐廳一星期，歡迎洽公市民一起來寫下祝福，還有機會抽中獎品。

接下來系列活動還包括「菲律賓街區假日小旅行」、「越南輕食廚房與服裝體驗」等工作坊，期望透過輕鬆愉悅的方式推廣移工文化，並打開民眾認識東南亞文化的窗口。

另為深化文化交流，本年度特別舉辦「他方的獨處練習」徵文活動，邀請市民以個人獨處經驗，去想像或認識各地的移工遠離原有的生活、朋友與家人，飄洋過海來到臺灣謀求工作，面對工作後的獨處時刻，徵件期間也會穿插辦理「移工真人圖書館」，讓市民與移工能近距離接觸，再藉由文字書寫，串起更多不同文化的生命經驗。徵件時間自109年5月23日至9月27日為止，得獎作品將公開發表，歡迎愛寫作的文青朋友踴躍報名。

北市勞動局陳信瑜局長表示，臺北市有許多移工都住在市民家庭中，但國人不一定有機會認識移工的生活，她邀請市民熱情參與這場東南亞故事派對活動，鼓勵民眾透過系列活動了解在臺移工的生活心境。相關活動訊息，請上活動網頁查詢，或上臉書搜尋「手牽手at Taipei」粉絲專頁活動相關資訊，歡迎持續關注。

訊息來源：臺北市政府網站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)