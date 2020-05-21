阿文仔局長與安康籃球隊PK投籃 分享JHBL亞軍榮耀

新北市政府教育局張明文局長日前特別到市立安康高中鼓勵國中籃球 隊優秀選手，與球員分享本(108) 學年度獲得國中籃球甲級聯賽(JHBL)男生組亞軍的喜悅， 並與選手們PK投籃。張局長特別感謝教練付出的心力， 以及學校和家長們大力支持並期盼JHBL的新生代球員們向學長姐 們看齊，持續突破自我再創顛峰。

新北市為提倡在地升學，自106學年度在安康高中國中部成立體育 班，延攬國小聯賽強權安坑國小的選手們， 體育班成立迄今才短短三年即創下隊史新紀錄。籃球隊馬澤閎教練表 示，團隊們努力留下新北市籃球好手， 球員身高條件上較其他球隊矮，卻憑藉著球隊全體的努力奪下亞軍， 在教練心目中已是冠軍隊伍，企盼大家持續努力， 期許球隊每年保持好成績，目標不但是每年穩定前8名， 甚至再次挑戰冠軍，廣收各路好手以持續奠定球隊根基， 擦亮學校招牌，讓大家都願意前來就讀，以達成在地人才蓬勃發展。

這次的比賽，隊長游易融奪得JHBL個人獎項中的抄截王， 憑藉著場上出賽的判斷力，掌握球的動向，先發制人， 球場上的辛勤練習終有收穫。家人曾擔心練球耽誤到課業， 引發疑慮差點無法繼續打球，所幸課業不落人後， 以優異成績達成了和家人的約定；九年級的李振偉， 去年本來有機會拿到屬於自己的JHBL球衣， 卻因聯賽前一場車禍錯失上場12人名單，差點放棄的他， 經過教練的開導，從復健做起，鍛鍊肌力， 不讓舊傷絆住自己前進的步伐重新站上球場， 還擔任隊友間的橋樑串聯起隊友們， 堅持不放棄的精神打出亮眼成績。

安康籃球隊沒有不可能，即使平均身高為八強球隊中最矮， 當所有人不看好時仍默默耕耘，透過比賽不斷的調整場上陣容， 改將目標設在快速的轉換快攻與傳導， 後期搭配出完美的陣容獲得亞軍，其中的關鍵就在今年暑假， 集體訓練大幅提升球員們的體能、球技及團隊默契；八強賽時， 與金華國中關鍵一戰，球隊陷入落後，暫停時，馬教練告訴球員：「 拼了這麼久不就是想讓別人看到安康不一樣嗎？如果放棄， 現在就可以結束，但是撐下去後面的世界就會很不一樣」， 最終在學長帶領下首度打進冠亞軍賽，雖然拿下亞軍， 卻成為學弟明年前進的動力。成功最美好的不在於拿下獎盃的瞬間， 而在於堅持的過程，希望能把未完成的夢想拿到手， 也期待安康籃球隊的再進化。