富邦證券:在波動市場中，高評等債券可發揮分散風險的作用

2019年的金融市場是開低走高的一年， 所有金融商品幾乎全面上漲，股市、債市都是大多頭， 連黃金都大漲了近兩成，寫下10年來最大漲幅。台股加權指數20 19年全年大漲了23.3%，是近10年來表現最佳的漲幅。 而全球區域型股票基金漲幅介於10%∼33%之間，漲幅第1名的 費城半導體指數全年大漲60%，Nasdaq也大漲35%， 標普上漲29%，道瓊工業指數上漲22%。2019年全球股市只 有馬來西亞和上海B股兩個市場下跌。

然而，當時序轉到2020年，1月23日中國武漢市宣佈採取隔離 措施，為史上第一次將1100萬人口的大城市採取封鎖措施， 新冠肺炎疫情開始在全球受到注意並擴散蔓延， 進而影響了全球投資市場。2020年第一季結束， 美股創下史上最糟表現，連波克夏第一季淨虧損也高達台幣1.5兆 ，打破歷史紀錄。可是經過了一個月後，4月底收盤的美股卻創下3 3年來最大單月漲幅，市場大幅的波動，讓投資人無所適從， 投資策略怎麼做都不對。

富邦證券表示，統計從1950年到2018年底， 美股指數持有一年，漲幅最高可以達60%， 可是一年內最多也可以大跌41%；可是持有投資等級債券一年， 最高漲幅也可以達33%，可是最多只會下跌6%。 如果時間拉長到五年，股票指數的漲跌幅就會縮小到 -6%到+30%，可是如果持有投資等級債券五年， 最高可以漲幅高達19%，最糟的狀況也只是打平。 絕大部分的投資人應該很難忍受一年大跌超過40%， 可是高評等債券下跌的部分，投資時間拉長， 是可以用配息慢慢彌補回來。

全球利率仍然處於低點，美國聯準會四月份會議維持利率不變， 主席鮑威爾警告經濟將受到嚴重影響， 將維持零利率承諾直到經濟回歸正軌，並將繼續購買債券， 並將貨幣政策有效地傳導至更廣泛的金融環境， 並承諾將竭盡所能動用全部工具支撐經濟。展望未來， 預期全球央行持續寬鬆貨幣政策以應對經濟衰退， 而聯準會承諾維持零利率， 並購買債券有助支持美債殖利率於低檔區間波動。

富邦證券表示，從上開統計資料推測，高評等債券在波動市場中， 發揮良好的分散風險作用，提供了投資人資產配置的另一種選擇， 即使目前殖利率處於極低區間， 高評等債券的表現仍可望優於風險較高的債券類別。 在金融市場大幅度的波動，債券價格可能急速下跌的情況下， 可以考慮適度布局優質高評等債券。而且， 在目前波動的金融環境下，利率持續處於低點， 高評等債券可望提供相較於定存更高的穩定配息， 且在公司沒有違約的情形下，保有大部分的資本。