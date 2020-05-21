新北市社會局獲性平企鵝金、銀獎 女力全開 將續角逐全國性平佳績

新北市推動性別平等，社會局以「性別友善社區計畫」 和「人團性平3分之1、女力全開」分別獲得性平創新獎企鵝金、 銀獎，石門區公所以「LOVE箏愛石門」、雙溪區公所以「 性平景觀廁所及幸福迴廊」同獲企鵝銅獎；另外社會局「 新北市送子鳥學堂—視障者育兒指導」獲得性平故事獎企鵝銀獎， 上述將提報中央，角逐行政院辦理全國性平業務最高榮譽。 社會局長張錦麗表示，新北市已連續2次拿下全國性平考核第一名， 也曾獲得行政院第15屆金馨獎最優等， 另創新獎和故事獎也屢屢獲得佳績，主要原因是首長非常重視， 從朱立倫到侯友宜，從新北性平年、精進年到生活年， 均具體將性平融入施政，落實到與民眾生活息息相關。 新北女性勞參率51.5%高於全國， 市府女性正副主管比例達三成以上，這些均具體而微呈現性平。 陳佳琪和林寶珠同獲性平超人獎 另外， 社會局綜企科長陳佳琪和社區發展與婦女福利科長林寶珠也同獲性平 超人獎。陳佳琪以「實踐新北性平好生活的幸福輪轉手」自居， 跨局處並深入29區公所推動性平，深化、運用性別主流化工具， 並出版性平報報、性平故事書等； 林寶珠則推動全國首創性別友善社區，並為翻轉性別刻板印象， 開辦「女性居家水電簡易修繕班」、「女性丙級室內配線職訓班」 等，迄今已培訓近千位女性水電達人。