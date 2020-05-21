俄羅斯新住民喜獲永久居留 拍攝影片宣傳臺灣人情味

(說明：珊珊(右三)感謝高雄市第一服務站的貼心服務，並向大家分享獲得永久居留證的喜悅。(移民署高雄市第一服務站提供)) (說明：珊珊(右三)感謝高雄市第一服務站的貼心服務，並向大家分享獲得永久居留證的喜悅。(移民署高雄市第一服務站提供))

來自俄羅斯的新住民珊珊是電視節目通告常客，經常分享在臺灣的生活點滴，從北國遠嫁到熱情的高雄，而成為臺灣媳婦的她，近日抱著興奮的心情，到移民署南區事務大隊高雄市第一服務站領取期待已久的永久居留證，並申請註冊使用便利的自動查驗通關系統服務，她也特別用拍攝影片的方式，為自己留下難得的紀錄。

珊珊10年前為了學習中文而初次踏上臺灣這塊土地，馬上就愛上寶島豐富的風土民情，更與現在的老公相識，相知相惜的兩人選擇結婚共度一生，她也因此長居臺灣。早已將臺灣視為第二個家鄉的珊珊，一得知自己符合申請永久居留證的資格，就馬上向高雄市第一服務站詢問相關手續，經過承辦人員細心解說，讓她能夠非常順利的通過審核。

拿到熱騰騰的永久居留證後，珊珊高興的說，臺灣政府提供新住民許多便利服務，防疫工作更是全世界有目共睹，生活在臺灣，讓人感到幸福又安心，她將會在社群網站上傳所拍攝的影片，除了分享自己的喜悅，感謝移民署提供的貼心服務，也希望向國外親友們宣傳「臺灣最美的風景是人」，鼓勵他們在新冠肺炎疫情過後，能夠來到臺灣親自體驗。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，臺灣一直以來都是個多元共榮的移民社會，歡迎在我國合法連續居留滿5年，而且符合相關資格的外國朋友申請永久居留證，可以避免不小心逾期居留的困擾；此外，該站提供自動查驗通關系統註冊服務，可以節省排隊等待證照查驗的時間，若是希望瞭解相關細節，可以向該站洽詢，電話是（07）715-1660。

訊息來源：移民署高雄市第一服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)