國家交響樂團4K高畫質線上音樂會　貝多芬命運交響曲疫情中鼓舞人心

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 睽違已久的國家交響樂團NSO將與公視、國家兩廳院帶來4K超高畫質線上演奏會，讓樂迷躺家中沙發時也可以享受醉人音樂，更可在專場「完全貝多芬」中聽到激勵人心的命運交響曲，大師名曲一次聽個夠，首場音樂會將於這週（24）日揭幕。

國家交響樂團（以下簡稱NSO）在今年三月因邀約來台演出的澳洲音樂家確診新冠肺炎全團隔離，國家音樂廳也為此大動作消毒，樂團許多演出停擺事業受創，但現在休息過後再出發，將帶來三場精彩線上音樂會。

NSO與國家兩廳院、公共電視台三方聯手，由音樂總監呂紹嘉領軍指揮，將共同製播三場以4K超高畫質全球直播的線上音樂會，過程中遵從防疫措施及團員安全為前提，NSO安排了適當編制與多元動聽的樂曲與大家共享，希望音樂成為撫慰人心的溫暖陪伴。

第一場直播音樂會NSO《管絃織音》，將在5/24(日)19:30於公視網路頻道及《公視+》直播，以溫暖明亮的德沃札克D小調小夜曲拉開序幕，接著是旋律流暢優美，有著濃郁俄羅斯氣息的柴科夫斯基C大調絃樂小夜曲，以及蕭泰然所作的《望春風》。

呂紹嘉透露，這次採循序漸進方式，前兩場音樂會《管絃織音》和《嬉遊夏夜》將帶來德沃札克、柴科夫斯基、莫札特的小夜曲作品。雖說是小夜曲，但這幾位作曲家的曲子皆很有深度且悅耳動聽，能帶來心靈的滋養。

呂紹嘉表示，抗疫期間聽音樂是一種洗滌方式，第三場音樂會《完全貝多芬》整場都是貝多芬作品。貝多芬的音樂一向有激勵、撫慰人心的能量，更能展現人性的光輝。藉由貝多芬最具代表性的第五號交響曲《命運》以及最歡快的第七號交響曲，呈現意志力與勝利的歡呼。相信不論是在聽覺享受或是心靈滋養，都能獲得很大的滿足。」

公共電視台董事長陳郁秀說，一場肺炎疫情打亂全世界生活的方式，更對藝文、影視音產業界產生非常嚴重影響。如何保持觀眾活力和能量變成一大挑戰。2017年成立了《公視+》，現在也完成了4K超高畫質的裝備，這次疫情剛好派上用場，希望藉由線上直播音樂會，讓NSO這個臺灣優質的品牌推向全世界，相信在國際交流上會是一個深刻的里程碑。



左起:NSO音樂總監呂紹嘉、公共電視台董事長陳郁秀、兩廳院藝術總監劉怡汝於今(21)日記者會上合影(圖/NSO)

德沃札克一生共創作兩首小夜曲，為管樂合奏的《D小調小夜曲》，樂器配置為適合在夏夜進行街頭演出的小型樂團編制，全曲散發濃厚的捷克民謠風情；《C大調絃樂小夜曲》則展現了柴科夫斯基繼承西歐浪漫風格的傳統，樂句安排上從細緻處理一直發展到磅礡的戲劇性高潮。

《望春風》這首傳唱台灣超過一甲子的經典名曲，以傳統五聲音階宮調式的旋律架構，加上台語特殊的音調起伏，常被國外音樂家視為台灣歌曲的最佳典範。1970年代，作曲家蕭泰然將其改編為《望春風弦樂曲》，將這首傳唱已久的台灣民謠與西洋音樂相互融合，透過更精緻細膩的形式走向國際。

NSO沙發音樂廳第一場《管絃織音》音樂會將於5/24(日)線上直播。第二場《嬉遊夏夜》及第三場《完全貝多芬》則將分別於5/30(六)及6/12(五)同樣在公視網路頻道及《公視+》直播。《嬉遊夏夜》的曲目為常見於影視中廣為人知的莫札特降B大調第十號小夜曲－大組曲，以及德沃札克的E大調絃樂小夜曲。《完全貝多芬》則將獻上貝多芬第五號交響曲《命運》及第七號交響曲以慶樂聖的250週年誕辰。

在排練與拍攝期間，NSO皆安排專人測量管控席次間維持1.5公尺以上距離，更以佩戴口罩、增設透明隔板、演出前後均加強消毒，升級防護。NSO也特別感謝國家兩廳院與公共電視台此番攜手合作，期待高規格的直播音樂會，將能為古典樂界開創新的典範，並持續傳遞NSO的初衷，讓音樂成為溫暖人心的力量。

來看看「公視+一起聽音樂：NSO沙發音樂廳」演出曲目及時間吧！直播請點這。

《管絃織音》

2020/5/24 Sun. 19:30

曲目

1. 德沃札克：D小調小夜曲

Antonín Dvořák: Serenade in D minor, Op.44

2. 柴科夫斯基：C大調絃樂小夜曲

Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Serenade for Stringsin C major, Op.48

3. 蕭泰然：《望春風》

Tyzen Hsiao:Bang Chhun Hong(Longing forthe Spring Breeze)

《嬉遊夏夜》

2020/5/30 Sat. 19:30

曲目

1. Mozart：Serenade No.10 "Gran Partita”

莫札特: 降B大調第十號小夜曲-大組曲

2. Dvorak：Serenade for Strings in E major , Op.22

德沃札克: E大調絃樂小夜曲

《完全貝多芬》

2020/6/12 Fri. 19:30

曲目

1. 貝多芬：第五號交響曲《命運》

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symphony No.5 in C minor, Op.67

2. 貝多芬：第七號交響曲

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symphony No.7 in A major, Op.92