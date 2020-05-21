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中國全國「兩會」今開幕　武漢肺炎、經濟成主軸

中國尚未完全挺過武漢肺炎風險，今年兩會防疫措施嚴格，官員戴口罩與會

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/21 16:26
2020年中國全國政協於5月21日在北京人民大會堂開幕（圖片翻攝自新華網）

2020年中國全國政協於5月21日在北京人民大會堂開幕（圖片翻攝自新華網）

（台灣英文新聞／國際組　外電報導）因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發而延宕多時的中國「兩會」今（21）日起陸續召開，儘管官方日前定調兩會的召開將象徵中國已經戰勝疫情，但中國東北吉林省近期卻因再度爆發武漢肺炎社區感染而封城，也為未來情勢增添不少變數。

往年都在3月舉辦的中國全國兩會（全國人民代表大會會議與中國人民政治協商會議全國委員會會議），是中國領導階層每年最重要的集會，不過今年因為武漢肺炎的關係而延遲至週四（21）及週五開議，日程也從過去的兩週縮短至一週，且每位與會人員在前往北京前都須接受武漢肺炎檢測及隔離。

中國全國政協於今日下午3時在人民大會堂舉行會議，除中國國家主席習近平外，多達2,000名中國共產黨官員配戴口罩與會，會議一開始更舉行默哀，哀悼因武漢肺炎去世的醫護人員及民眾，隨後並由全國政協主席汪洋進行工作報告。

武漢肺炎衝擊中國經濟，肺炎、經濟議題、外交及美中關係預計將是今年兩會議程的重點。中國經濟成長率在2019年因中美貿易戰及內需疲軟而下滑至百分之6.1，今年的增幅可能會更低；有分析師便指出，中國官方可能根本不會公布今年的相關數據。

美國總統川普（Donald Trump）則因美國成為武漢肺炎重創最嚴重的國家，可能影響他今年競選連任之路，在近來火力全開地砲轟中國及世界衛生組織（World Health Organization）試圖掩蓋疫情資訊，而造成武漢肺炎在全球造成大流行。

此外，由於今年的兩會於總統蔡英文就職連任的隔天召開，習近平會否在兩會上就兩岸議題發表相關談話，也將是外界關注的焦點。蔡總統在昨（20）日的就職演說中，重申不接受「一國兩制台灣方案」，且強調以「和平、對等、民主、對話」為基礎的兩岸政策方針。
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