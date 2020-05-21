台灣故宮多媒體展覽紅了！獲美國國際影展白金獎殊榮

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 國立故宮博物院多項數位媒體影音作品獲美國第53屆休士頓獨立製片與國際影片影展肯定，抱回5座白金獎及5座金獎。

國立故宮博物院今年參與美國第53屆休士頓獨立製片與國際影片影展(WorldFest Houston International Film and Video Festival)，其中，多項數位媒體影音作品備受國際肯定，與74個國家、超過4570 件影音媒體作品共同角逐影展獎項，最終抱回14項大獎，其中囊括5座白金獎、5座金獎、3座銀獎、1座銅獎，成績優異亮眼。

本次獲獎作品類型甚廣，刻正於北院210書畫數位展間展出中的「經典之美－新媒體藝術展」以數位媒體與沉浸式互動裝置展陳文物鑑賞美學，榮登新媒體互動-兒童教育類金獎，該展網站與由各界名人共襄盛舉拍攝的「經典之美系列影片」亦分別獲得最佳首頁銀獎與網路影片類銅獎；另一展出中的「實幻之間—院藏戰國至漢代玉器特展」展覽網站，則以豐富內容與設計美學榮獲網站類白金首獎。



「經典之美－新媒體藝術展」海錯奇珍隧道(圖/故宮)

影片類則以創意敘事風格，成功喚起故宮帶給觀眾不同感動的高人氣形象影片「未來，不期而遇」獲得電視廣告及公共服務廣告白金獎殊榮；而以細膩手法呈現之「〈龍藏經〉文物知識影片」亦在此次競賽中獲得影片和錄像製作-文化類金獎。

5G時代來臨，故宮運用5G虛實空間整合，讓觀眾親蒞古代文人雅集盛況的「雅集鏡遇AR導覽」獲得新媒體互動-成人/專業類白金獎之最高榮譽，該展覽「以文會友—雅集圖特展」網站亦獲得網站首頁類金獎。而深受親子喜愛的「文物3D再現行動劇場」則拿下新媒體互動-兒童教育銀獎。

故宮跨域及館際合作亦締造豐碩成果，結合藝術與生態教育之跨域合作展覽「生態想想－故宮ｘ蘭博ｘ臺博 聯合特展」榮獲新媒體互動-兒童類之白金首獎；與國立海洋科技博物館合力推出之「海錯奇珍－新媒體藝術展」獲得新媒體互動-兒童金獎，首度將故宮典藏〈海錯圖〉之水族生物對照還原，使觀眾一窺古畫中的真實世界。



雅集鏡遇AR導覽(圖/故宮)

故宮和衛武營國家藝術中心合作，融合清明上河圖虛擬實境與高雄愛河之「上河藝影：故宮ｘ衛武營新媒體藝術展」則摘下新媒體高清晰科技金獎；利用數位科技打造沉浸式美學場域之「國寶新境－故宮ｘ高美館新媒體藝術展」亦獲得高清晰科技類銀獎。而「文獻行旅－從清代文獻漫遊歷史中的水沙連」獲得高清晰科技項目中最高榮譽之白金獎，該展覽以虛擬實境、GIS、光雕投影、體感互動等多重數位手法，呈現清代奏摺中台灣中部山區的歷史文化地圖。

歷史悠久的休士頓影展為北美三大獨立影展之一，享譽國際，今年故宮數位媒體作品在國際影展上大放異彩，將台灣博物館數位科技實力推向國際舞台。未來故宮將持續結合藝術教育與創新數位科技應用，透過虛實整合與多元跨域的美學視角，讓當代觀眾深度體驗故宮國寶文物厚實的文化底蘊，達成博物館教育之社會使命。

各精彩展覽內容及影片可至故宮網站及YouTube頻道欣賞。