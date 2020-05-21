癌友染武漢肺炎死亡率高　台灣國健署：9招居家防疫關鍵可有效降低風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情爆發以來，民眾人心惶惶，特別是癌症治療期間(如手術、化療、放療) 及治療後的癌友因免疫系統較一般人為弱，更恐懼被感染及後續嚴重的危險。國民健康署提醒，癌友除了盡量待在家中，日常生活也要注意自身衛生習慣，如有任何不適症狀（發燒、肌肉痠痛和腹瀉等），切勿因怕染疫而避諱就醫。

國健署表示，癌友在居家照護方面應做到以下9點：

另外，癌友若有以下疑似武漢肺炎感染症狀，如發燒(額溫37.5度，耳溫38度)、乾咳、肌肉痠痛或四肢乏力、咳嗽有痰、頭痛、咳血或腹瀉，如有前述症狀請與固定就醫的相關人員或1922防疫專線聯繫，並戴口罩正確就醫，避免家庭群聚感染。

國民健康署提供。