癌友染武漢肺炎死亡率高　台灣國健署：9招居家防疫關鍵可有效降低風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情爆發以來，民眾人心惶惶，特別是癌症治療期間(如手術、化療、放療) 及治療後的癌友因免疫系統較一般人為弱，更恐懼被感染及後續嚴重的危險。國民健康署提醒，癌友除了盡量待在家中，日常生活也要注意自身衛生習慣，如有任何不適症狀（發燒、肌肉痠痛和腹瀉等），切勿因怕染疫而避諱就醫。
國健署表示，癌友在居家照護方面應做到以下9點：
- 勤洗手：養成用餐及喝水前、擤鼻涕及如廁後，落實正確洗手，如廁蓋上馬桶再沖水，化療期間建議要沖兩次。洗手要用乾淨流動的水且使用肥皂，每次至少洗20秒。不方便洗手可先用含酒精的乾洗手液替代。而正確洗手的教學影片可參考 。
- 勿觸眼口鼻：未洗手狀況下，請勿碰觸眼、口、鼻，如廁蓋上馬桶蓋沖水，以減少感染之風險。
- 保持社交距離：避開人群及人多擁擠地方，與他人保持室外至少1公尺，室內至少1.5公尺的社交距離。
- 宅在家拒訪客：盡量待在家中，想辦法安排專屬個人的單獨房間；謝絕訪客，特別是剛從國外返國、或有特別接觸史、發燒及生病者等具高傳染風險者。
- 勿共用：盡量避免共享用食物、餐具、毛巾及牙刷等，用餐時應使用公筷母匙，只要是口、鼻會直接接觸的東西都避免共用。
- 咳嗽禮節：想要咳嗽或打噴嚏時，未戴口罩也來不及使用手帕或衛生紙，請用衣袖遮住嘴巴及鼻子，建議採「壓肘頂嚏」掩口鼻的標準姿。
- 降低共享空間：癌症病人做化療或放療等治療時，宜注意白血球降低期間的自我保護，盡量減少在共享空間(例如廚房、客廳或廁所)，與非照顧者及非親密家人的共處時間，並注意居家環境保持通風。
- 預先準備：就醫時可與醫師討論藥物準備的足夠性，及是否可延後開始治療，或延後治療將可能造成病情與生活品質影響，均需與醫師充分討論後再做決定。
- 緊急要就醫：若有呼吸困難、頑固性頭疼、活動障礙或喪失活動能力、腹脹、腹痛等，可能是腫瘤或治療導致的緊急狀況，這些情況可能嚴重會危及生命，請與醫院相關人員連繫，安排就醫。
另外，癌友若有以下疑似武漢肺炎感染症狀，如發燒(額溫37.5度，耳溫38度)、乾咳、肌肉痠痛或四肢乏力、咳嗽有痰、頭痛、咳血或腹瀉，如有前述症狀請與固定就醫的相關人員或1922防疫專線聯繫，並戴口罩正確就醫，避免家庭群聚感染。
國民健康署提供。