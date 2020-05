台灣總統就職演唱會嗨翻天！滅火器壓軸登場衝破70萬高人氣

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)總統就職演唱會「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」吸引70萬人線上觀看,壓軸的台灣樂團滅火器登場時,觀看人數更是達到最高峰,歌迷直呼「 好想衝現場!」台灣多處知名景點更是紛紛點燈慶祝這特別的時刻。

文化總會昨(20)日晚間8點舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上音樂會,由金曲歌王Leo王熱力開場, 全台六地眾歌手順時鐘接力開唱,在文總合作的各直播平台上, 線上同時收看人數衝出60萬人,觀看人數更在壓軸滅火器登場時, 瞬間標破70萬人,一起在線上和藝人同嗨!

歌迷透過線上留言, 展現對演唱會的熱情,有些人直呼「好久沒有這樣的感動~」、「 好想衝現場!」、「跪求廟口巡迴」,還有人模擬現場情境「 不要再往前擠了啦!」一解防疫距離之愁,留言板遭到瘋狂洗版, 歌迷互動非常熱烈!



台灣搖滾樂團美秀集團演出(圖/文總)

「希望透過音樂的力量,給防疫人員加油。」 文化總會副秘書長李厚慶表示,台灣防疫成績不但受到世界矚目, 超過30天的本土案例零確診,精實的防疫更讓全國人民有感, 為了感謝第一線的醫護人員、口罩國家隊, 以及所有配合防疫的國人,文總藉由音樂串聯全台灣的愛, 期待持續零確診,向每位防疫英雄致敬。

演唱會陣容包括Leo王、原民歌手Suming舒米恩及紀曉君 Samingad、鄭宜農與黃玠、美秀集團, 以及客家子弟黃子軒與山平快,和壓軸的滅火器樂團,並特別找來前 副總統陳建仁、防疫指揮官陳時中、全聯先生等各行各業人員, 拍攝「用愛畫個圈」影片,同時公開向全民募集, 在滅火器演出最後一首「海島冒險王」時播放,暖哭網友! 還有精采的串場VCR, 片中呈現疫情間台灣百工百業配合防疫的工作日常, 表達對防疫人員的感謝。

「全台串聯,點燈相挺」也是演唱會重點之一,李厚慶強調, 自從文總開始號召點燈開場行動,許多知名地標與飯店都熱烈響應, 加入串聯相挺的行列,包括圓山大飯店、麗寶樂園、 麗寶福容大飯店、高雄85大樓、澎澄飯店、金湖飯店、 桃園喜來登酒店、漢來大飯店,淡水漁人碼頭福容大飯店, 最後當然少不了台北101,全台串聯點燈在8點演唱會開場時, 一起點亮「HERO」及「愛心」字樣。

錯過演唱會直播的朋友也不用擔心,文總Youtube將保留90 天的觀看期。



點燈(圖/文總)



點燈(圖/文總)



點燈(圖/文總)