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【武漢肺炎】5/21零確診破功　新增一例墨西哥境外移入個案

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/21 14:23

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增1例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19)病例(案441)，為30多歲男性，今(2020)年1月下旬赴墨西哥工作，昨(20)日返國。

指揮中心表示，個案在墨西哥期間，曾於4月30日至5月1日間出現發燒症狀，5月5日起出現輕微咳嗽，症狀持續至今，5月11日至13日有腹瀉情形，5月20日返國入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心進一步指出，個案搭機返國時全程佩戴口罩並有適當防護，且入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，因此暫無匡列接觸者。

環保署副署長沈志修表示，自疫情爆發以來，部分餐飲業者擔心消費者對使用重複清洗餐具有疑慮，改用免洗餐具。由於近期國內疫情趨緩，民眾外食可放心使用可重複清洗餐具，少用免洗餐具，以兼顧台灣的環境；不過，用餐前務必用肥皂洗手，做好個人衛生，才是最佳的防疫撇步。

沈志修提醒，餐飲業者清洗餐具應遵循衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，並搭配環境清潔及消毒，就能保障民眾於疫情期間外食用餐的安全衛生。
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墨西哥
中央流行疫情指揮中心
環保署
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