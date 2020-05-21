首次拍到行星最初誕生跡象　巨大螺旋出現疑似「扭結」

更新時間：2020.05.21 14.30、首次發稿：2020.05.21 13:37

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）歐洲南天天文台（ESO）透過甚大望遠鏡(Very Large Telescope, VLT)發現，在禦夫座AB（AB Aurigae）星周圍的塵埃盤出現一個密集塵埃與氣體正在聚集。就在此處，科學家觀測到一個非常明亮的黃色「扭結」點，疑似有一顆行星正在形成。若這是行星誕生時的最初狀態，這將會是人類首次觀測到的直接證據。

負責這項研究的法國巴黎文理研究大學教授博卡萊蒂（Anthony Boccaletti）表示，迄今人類已經發現了成千上萬顆系外行星，但對於他的形成方式，所知甚少。天文學家知道行星是由圍繞在年輕恆星，經由氣體和塵埃的凝聚而誕生，如同目前御夫座AB為例。

博卡萊蒂接著說，他們必須觀測較年輕的系統才能捕抓到行星誕生的關鍵時刻，但到目前為止，天文學家都重未成功的拍到清楚濃密塵埃盤，並在當中搜尋到新行星可能誕生的關鍵位置。

另一位參與本研究的法國波爾多天文物理實驗室，Emmanuel Di Folco說明，據新的照片顯示，就在距離地球520光年的禦夫座AB星，其周圍被一個奇怪的螺旋塵埃與氣體所圍繞。就像一條船在河道上航行產生的波浪一般，此種螺旋狀的出現所引發的氣體攪動，顯示有新行星即將誕生。

中研院在天聞網寫道，2017年時，由中研院天文所助研究員湯雅雯主導獲取的 ALMA 望遠鏡觀測成果中，首度在御夫座AB星附近觀測到可能支持行星正在形成的證據，也就是兩個氣體旋臂，並推測此處可能有行星正在形成的位置。

湯雅雯表示，要抓住行星誕生的剎那，必須要觀測很年輕的「恆星－行星系統」。如果能取得這類新生星盤的銳利深入影像，就可直接辨別哪裡是行星形成的地方。

法國巴黎文理研究大學教授博卡萊蒂（Anthony Boccaletti）所主持的研究團隊，成員包括來自台灣的湯雅雯、法國、美國和比利時等研究者，他們運用甚大望遠鏡上的 SPHERE行星搜尋器，再度對御夫座AB星做最深的一次觀測。

人類首次觀測到行星最初誕生的關鍵線索，將有助科學家進一步暸解其過程，研究紀錄已刊登在《天文與天體物理學報 》(Astronomy & Astrophysics)期刊上。

照片來源：ESO/Boccaletti et al.

影片轉載自中央研究院天文所網站