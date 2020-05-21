口罩有用！ 西班牙推出歐洲最嚴格口罩配戴規範

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）由於SARS經驗，台灣很早就開始以口罩因應新型肺炎疫情，歐洲雖然較為緩慢，近來已經跟上，各國開始陸續宣布口罩相關的規定，規定國民在哪些場合戴口罩，西班牙也在昨(21)日跟進，推出目前歐洲最嚴格的口罩政策。

事實上，西班牙的防疫政策一直走在歐洲的前端，相較於歐洲其他國家，西班牙的政策總是嚴格許多，在新法令宣布前，政府就已經強制規定所有搭乘大眾交通工具的人都必須要戴口罩，還要求屬於染病脆弱族群的孩童在家隔離長達六週的時間，以減少染病率。

新的法令規定，為遵守世界衛生組織(WHO)降低人群聚集處傳染的建議，只要在無法維持至少2公尺安全社交距離的地方，無論是室內還是室外的公共區域，都應該要戴口罩，3歲至5歲的孩童則鼓勵自發性佩戴口罩，6歲以下是否戴口罩並不具有強制性，除此之外，有氣喘、過敏或是焦慮症的人也沒有被強制要求戴口罩。

然而，儘管字面上寫得很嚴格，官方並沒有提及違反所需負擔的罰則，也沒有明確的指示口罩該「怎麼戴」才算合格，民眾如果只遮住嘴巴卻露出鼻子，這樣的情況是否符合戴口罩的規定，在官方聲明中並沒有明說。

根據BBC的報導，在歐洲的其他地區，口罩的重要性也開始獲得重視。

像是德國、奧地利、斯洛伐克和捷克的大部分地區政府仍要求民眾，如果出門活動，只要是在封閉的店內和大眾交通工具上，仍須戴口罩，捷克與斯洛發克甚至要求上班族在辦公室中也需戴著；英國、瑞士和比利時緩慢跟上，最近也開始要求民眾應「遮住口鼻」。