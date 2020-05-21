荷蘭爆出首例動物傳人個案　養貂場工人染武漢肺炎

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）荷蘭農業部20日表示，境內一家貂隻養殖場工人可能被貂傳染武漢肺炎。這是荷蘭通報的首例動物傳人個案。

荷蘭南部北布拉班特省（North Brabant）大城愛因霍芬（Eindhoven）東方的兩座養貂場在4月爆發疫情，養殖場員工發現貂隻出現呼吸困難，衛生部門4月底封鎖養貂場，並展開大規模檢測。當局指有兩名員工出現病徵，當時認為有可能為人傳動物，反而動物傳染人類的機會不大。

不過，荷蘭農業部長史考登（Carola Schouten）20日在一封致國會的信中「承認先前的判斷錯誤」，史考登表示，經調查可斷定，極有可能染疫養貂場的一位工人被貂感染，但並未透露該名染疫員工的病情。

史考登（Carola Schouten）表示，研究人員對比染疫的貂與工人體內武漢肺炎病毒的基因序列，並繪製追蹤病毒變異的「系譜」後斷定，養貂場的染疫工人可能是在進行貂皮研究時被貂隻感染。

但他強調養貂場外空氣與土壤的採樣沒有病毒，病毒在養殖場以外發生傳播的可能性很小。

史考登又說，荷蘭已進一步加強管制措施，強制全部養貂場實施檢測，員工穿上防護裝備，並禁止訪客參觀染疫的養貂場等，不過官方認為目前沒有必要撲殺所有貂隻。

貂是哺乳類動物，養殖目的是為了製作價值不菲的皮草，荷蘭的貂隻主要出產國是中國、韓國、希臘和土耳其，但一直惹來動物權利人士不滿，2016年荷蘭最高法院諭令，所有養貂場必須在2024年前關閉。

截至今日上午10時為止，荷蘭共有4萬4447人感染武漢肺炎，5748人死亡。