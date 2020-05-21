立場明確!法國外交部長支持台灣參與WHA 不售國防武器

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）台灣在這次武漢肺炎疫情防疫上表現亮眼，但卻無法受邀以觀察員身分參加「世界衛生大會(WHA)」，全因政治凌駕健康。法國國民議會外交委員21日舉行視訊聽證會，外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)被問到我國參與WHA的看法時，不僅表示支持更強調法國的立場明確。

綜合中央社報導，右派共和黨(Les Republicains)的外交委員會副主席艾畢雍(Michel Herbillon)、議員昆丁(Didier Quentin)及執政黨共和前進(LREM)的議員卡巴黑(Pierre Cabare)在20日法國國民議會外交委員會中，詢問勒德里安對台灣參與世界衛生組織(WHO)立場與看法。

艾畢雍與卡巴黑皆認為，台灣處在一個頗為動盪的地區，卻是一民主大國，他們希望勒德里安在不論政治因素，對於台灣成為世界衛生大會觀察員一事，以及法國對此事的立場，能表達其看法。

勒德里安表示，「法國的立場很明確，我們支持台灣成為世界衛生大會的觀察員。在中國的同意下，台灣自2009年起即具此身分，台灣過去曾參與。」然而，「在今年『視訊』大會上執行觀察員身分，其實有技術上的難度。因此我們只好妥協，把台灣問題放到復會時討論，因為在年底，原則上到時候會員都能真正出席。」

昆丁則詢問近日是否會更新台灣拉法葉艦維護合約，且可能再次引發法國與中國之間的緊張關係一事提問，勒德里安則強調，法國對台灣不再出售武器的立場，自1994年後就未曾改變過。

第73屆世界衛生大會（WHA）於5月20日在日內瓦召開，在中國的政治壓力干擾下，台灣已連續3年拿不到邀請函。諷刺的事，WHA今年的主題是「全民均健，不遺漏任何一人」(Universal Health Coverage: Leaving no one behind)，卻讓政治凌駕健康，罔顧台灣逾2300萬人的健康與生命安全。