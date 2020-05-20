川普再怒！疫情大流行奪走32萬人性命　批中國無能所害

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球大流行，至今已奪走至少32萬人性命。美國總統川普今天再度發文抨擊中國，指控北京當局的無能造成「全球大屠殺」。

這則今晨在推特（Twitter）的發文是白宮主人最新激烈言論，川普正把對於北京當局的抨擊，作為他在11月美國總統大選角逐連任的核心主軸。

川普的推文寫道：「中國有瘋子剛發表聲明，為病毒怪東怪西就是不怪中國自己，現在疫情已奪走數十萬條人命。請跟這個笨蛋解釋，造成全球大屠殺的就是『中國的無能』，沒有其他原因了。」

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日11時（台灣20日晚間7時），去年12月在中國爆發的疫情，已經在全球造成至少32萬3370人喪命，確診病例超過491萬110例。