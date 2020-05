川普再怒！疫情大流行奪走32萬人性命　批中國無能所害

2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)疫情全球大流行,至今已奪走至少32萬人性命。美國總統川普今天再度發文抨擊中國,指控北京當局的無能造成「全球大屠殺」。

這則今晨在推特(Twitter)的發文是白宮主人最新激烈言論,川普正把對於北京當局的抨擊,作為他在11月美國總統大選角逐連任的核心主軸。

川普的推文寫道:「中國有瘋子剛發表聲明,為病毒怪東怪西就是不怪中國自己,現在疫情已奪走數十萬條人命。請跟這個笨蛋解釋,造成全球大屠殺的就是『中國的無能』,沒有其他原因了。」

法新社彙整的官方數據顯示,截至格林威治標準時間20日11時(台灣20日晚間7時),去年12月在中國爆發的疫情,已經在全球造成至少32萬3370人喪命,確診病例超過491萬110例。

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!