商務入境將鬆綁 居家檢疫5至10天後自費採檢

商務入境將鬆綁，指揮中心指揮官陳時中今天表示，初步規劃開放低風險國家人士入境，入境居家檢疫5至10天後自費採檢，若為陰性將改為自主健康管理，預計這兩天公布。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，各國防疫管制陸續解封，中央流行疫情指揮中心也計劃鬆綁重要經貿活動，尤其短期商務入境，規劃入境後至少居家檢疫5天，經採檢陰性後可短暫放行。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，初步規劃，未來入境的商務旅客將依照入境國風險區分為極低風險和低風險兩種，若從紐西蘭等「極低風險」國家入境者，入境後將展開5天居家檢疫，期滿後可自費採檢，確認陰性再自主健康管理到入境後的21天。

至於疫情已趨緩、但風險相對高的「低風險」國家入境者，則須居家檢疫10天才能自費採檢，確認陰性後再展開自主健康管理至第21天，同樣利用簡訊或LINE聊天機器人「疫止神通」回報回報狀況。

莊人祥說，所有入境者在居家檢疫、自主健康管理期間，將以簡訊、「疫止神通」聊天機器人回報每天的健康狀況。

指揮中心指揮官陳時中則表示，長期入境者同樣維持居家檢疫14天規定，若有特殊需要短期停留，才會區分為極低風險和低風險兩種狀況，將居家檢疫期間縮短至5到10天，高風險國家則暫不考量開放。

外界好奇各國疫情風險如何判定，陳時中說，7天內確診病例數的比例和台灣差不多或稍高的國家，以及確診個案在合理範圍內且有逐步減少者，都視為風險較低的國家，確切名單還需疫調專家進一步評比、分類。

根據指揮中心說法，僅知紐西蘭被納入極低風險國家之列，至於鄰近台灣的港澳是否在低風險名單中，陳時中指出，澳門疫情控制相當好，但有人擔心，只要到了澳門恐怕容易到「另外一邊去」，管理上恐有些困擾，還在思考中。

他也強調，相關規劃幾乎都已完成，這兩天就會由他簽核並公布。