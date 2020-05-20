蔡總統就職提修憲 辜寬敏：8成民意支持制新憲

總統蔡英文就職演說提到，立法院即將成立修憲委員會，提供平台，讓各項憲政體制改革議題能夠被充分對話；台灣制憲基金會董事長辜寬敏則說，根據基金會民調，有8成民意支持制定台灣新憲法。

蔡總統在就職演說提到，立法院即將成立修憲委員會，提供平台，讓各項憲政體制改革議題能夠被充分對話、形成共識；她認為，朝野都有共識的18歲公民權，應優先推動。

辜寬敏透過新聞稿指出，希望未來4年，政府改革之路順利成功。辜寬敏提到，根據基金會民調，有8成民意支持制定台灣新憲法。今天更有野百合與太陽花學運等跨世代民主運動參與者提出「新憲聲明」，顯現制定台灣新憲法具有強烈的社會共識。台灣各世代、各領域人士，期待透過台灣新憲法運動，達成人民充分討論、凝聚國家共識的目標。

台灣制憲基金會說，樂見蔡總統將憲政改造議題，列入未來4年的施政目標當中。蔡總統所提及的18歲公民權、考試院與監察院轉型等攸關人民權利、政府制度的改革，只是一個開始。後續蔡總統更應針對國家正常化的核心問題，也就是現行憲法屬於一中憲法，使得台灣無法走向國際社會，提出解決方案。

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，肯定蔡總統對於兩岸關係重申「和平、對等、民主、對話」8字箴言。「和平」不只是兩岸關係，而是全世界共同的價值理念，而「對等」則是兩岸關係的關鍵所在。

他說，台灣在經歷民主轉型後，絕大多數台灣人民認為台灣已經是個主權獨立的國家。然而，現行憲法具有整體設計殘破、國家定位不清、人權保障不足、政府體制不明、修憲門檻極高等五大問題，造成台灣仍無法成為一個「正常國家」。

他說，台灣在歷史的轉捩點上，需要一部新憲法清楚界定台灣與中國的關係，台灣才能以正常國家之姿與中國「對等」交流，台灣的「民主」方能確保，公平的「對話」也才有實現的可能。