習近平WHA慷慨撒幣20億美元 中國韭菜網民崩潰哀嚎

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）中國國家主席習近平5月18日在世衛大會視訊會議上致詞，表示將提供20億美元用以國際援助，支持受武漢疫情影響的國家。消息一出，在中國社交網站上引發軒然大波，官媒瘋狂刪除負面留言，並派出小粉紅洗版，企圖引導風向。

中國國家主席習近平在第73屆世衛大會視訊會議開幕式上致辭時宣布，將與聯合國合作，在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，努力確保抗疫物資供應鏈，並建立運輸和清關綠色通道。

建立30個中非對口醫院合作機制，加快建設非洲疾控中心總部，助力非洲提升疾病防控能力。中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。

此外，中國將在2年內提供20億美元用於國際援助。此話一出，讓社群網站微博上民情沸騰。

根據中國官方資料，本次武漢肺炎在8萬多人確診，將近5千人死亡，各地封城數月，經濟停擺、學校及工廠停課停工。近幾周武漢、黑龍江及吉林省接連出現新一輪群聚感染，顯示第二波疫情高峰正在逼近。

連抗疫老將鍾南山都坦承，由於缺乏免疫力，絕大部分的中國人還是很容易感染新型冠狀病毒肺炎。而中國此時面臨的巨大挑戰，老實說並沒有比國外的狀況好。

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而捐款消息一出，中國央視及人民日報官方微博下方出現大批中國網民反對評論，但是留言迅速消失，官媒《人民日報》更派出一群愛國小粉紅，在官博下方狂刷「大國擔當」「彰顯大國風範」等句子自我催眠，企圖帶動風向。

然而由中國勞苦底層人民帶起的反感風向哪有那麼容易改變，許多祖國人民見縫插針的在各大微博下方留言，「所有這些，不如一句話；對不起，給大家添麻煩了」「可防可控就是全國一起休息幾個月不復工唄？這叫可防可控？都哪天還未發現明顯人傳人？」

部分尚未被刪除的網友評論寫著，「好像國內就很好一樣。有錢往外撒，沒錢照顧好自己的百姓」

也有逃過被刪除封號命運的「呵呵……非常典型的中國方式，自己勒緊褲帶省出口糧與財物，送給別國，這些年中國不知用善良餵了多少不知感恩的白眼狼。」「這是變相賠款嗎（狗頭）」「這錢花出去需要中國人民的同意嗎？」

還有網友批評，「等該刪的都銷毀殆盡，人也處理完了，把劇本、演員都準備妥當了…哦，還有相關調查工作都摸清楚，還要“打點好”、把“不聽話、不聽使喚、不懂事”的刺頭盡可能排除、抽調出去…如果調查步步能做到事先匯報、接受嬸查、授權方可…畢竟是要在神奇的蟈度——還不得用蟈法“約束”一下…了然於胸、萬無一失」

19日舉行的世界衛生大會（WHA）視訊會議上，美國、日本等14個國聲援台灣加入，讓中國氣的急跳腳。

此外，隨著新型冠狀病毒肺炎在全球造成將近5百萬人確診，32萬人死亡，要求WHO進行針對新型冠狀病毒肺炎源頭展開獨立調查的要求聲浪越來越高，《新頭殼》報導，以歐盟提案要求的決議案，要求WHO制定疫情時間表，要求秘書長譚德塞合作，實地調查病毒起源，並啟動關於病毒應對檢討。