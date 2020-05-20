美麗信冠軍肉粽 名粽傳心意 端午飄香情

美麗信花園酒店冠軍肉粽又將再次擄獲嘉賓味蕾！今年以「名粽傳心意˙端午飄香情」為主題，提升冠軍肉粽食材搭配，將國人愛吃的牛肉、珍貴豬筋、梅花豬肉及其它食材揉進名粽裡，不論是端午送禮或是居家自食倆相宜，邀您一起以名粽不凡的口味傳達心中濃濃的佳節問後心意。

美麗信花園酒店即日起至6月28日(日)推出【名粽傳心意˙端午飄香情】主題端午肉粽，「端午飄香組」每組四入NT$980，內含《西施牛雙寶粽2入》、《皇冠黑豚虎掌粽2入》並贈送精緻保溫提袋；「單顆禮粽」每顆NT$260起。5月31日前預購「端午飄香組」可享9折早鳥優惠，每組只要NT$882，貼心優惠和您一同歡慶佳節！

精心推出的【西施牛雙寶粽】，以美國無骨牛小排及牛筋為主，用八角、花椒等香料古法滷製四小時，口感軟而不爛，香嫩滑順；再搭配雲林特產甜龍筍，並用炸蒜頭、乾洋蔥、鈕扣菇等增加香氣，還有鵪鶉蛋及開陽、阿根廷魷乾做為豐盛配料，並以精煉手工油蔥拌入西螺細長形的秈糯米；美麗信以台式料理手法融和西式食材及口味，重新刻畫對於傳統粽的印象，成為獨特食材與個性鮮明的台灣新香粽。【皇冠黑豚虎掌粽】，選用每隻豬只有兩顆腳筋的黑毛豬虎掌，以中式古法先炸後滷的秘技，口感柔軟香嫩，Q彈芬香，並加入丹麥皇冠豬種梅花肉為主軸，再搭配雲林特產甜龍筍、杏鮑菇、鈕扣菇及鵪鶉蛋等豐盛配料，成就洋溢肉香卻不油膩的皇冠虎掌粽。美麗信以最誠摯的獻禮邀您一同共渡端午佳節粽情端午好食光，訂購專線：(02) 7702-5888。