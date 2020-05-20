吳明機副市長與幼生打陀螺 宣布公幼增班百班110年提早達標

新北市副市長吳明機今(20) 日特別到新北市三峽區中園非營利幼兒園， 體驗幼兒園在地特色童玩課程「打陀螺」， 現場與幼生們一起DIY組裝陀螺， 並在三峽陀螺達人曾國華老師指導下，一起玩陀螺同樂。 吳明機副市長並宣布新北市公共化幼兒園將提早於110年達增班百 班目標，努力滿足市民們的托教需求。

吳明機副市長表示，新北市積極推動公幼增班並廣設非營利幼兒園， 市長在108年時有承諾在四年內新北市會擴增公共化幼兒園百班， 108學年度已完成增班41班，109學年度將再增28班， 包含2班2歲專班，總計提供3萬8,682名公幼名額， 市府團隊將提早於110年達成公幼增班百班目標，讓新北市的家長 們有更多優質平價的托育環境。今天來到中園非營利幼兒園與小朋友 一同體驗陀螺課，在玩陀螺時需要用到全身肌肉運動， 在遊玩中培養出強健的體能，自然提升我們孩子的防疫抵抗力。

中園非營利幼兒園發展三峽在地特色融入課程， 讓孩子從小就培養豐富文化素養， 並能從古早童玩課程中得到復古的樂趣。中園國小賴添詢校長提到， 學校邀請三峽陀螺達人曾國華老師長期在陀螺社做義務指導， 幼兒園的幼生看到大哥哥大姐姐玩陀螺，非常有興趣， 因此校方與園方規劃合作，陀螺課程從國小延伸到幼兒園， 學童共用場地遊玩；中園非營利幼兒園執行長陳筠安說， 幼兒園以三峽名人巡禮為課程主題，通過學習區概念強化實踐， 本學期環繞著陀螺達人曾國華與他的陀螺技術， 下一個學期則會以三峽本土藝術家李梅樹為主題推展一系列藝術美感 欣賞的課程。

教育局劉明超副局長表示，因應雙薪家庭的托育需求及趨勢， 新北市結合公私部門協力， 積極爭取公益捐贈及餘裕空間增設非營利幼兒園，中園幼兒園為新北 市原有4間公辦民營幼兒園最後一間轉型為非營利幼兒園之幼兒園， 新北市目前運營中的非營利幼兒園已達22所，目標於111年度時 設立達29所非營利幼兒園，可提供3, 406個幼生就讀非營利幼兒園名額， 同時期盼更多優質公益法人加入辦理非營利幼兒園的行列。 另鼓勵各幼兒園融入本地自然人文形成特色課程， 帶給小朋友愛鄉愛土的情懷。