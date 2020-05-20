臺灣證券交易所：證交所與大學視訊會議，證券知識遠距教學精進2.0！

證交所將於5月22日至6月5日期間，與北中南東部多所大學辦理6場次「證券核心業務影音雙向互動視訊會議」。會中將由證交所講師深入剖析證券業務並以實際案例與師生交流，老師學生將直接線上提問互動，預計總共有多名老師率近700名同學參與。

臺灣證券交易所因應新冠肺炎疫情發展，暫停受理極受歡迎的學校團體實地參訪活動，但為讓學生學習證券市場知識不中斷，故推出可遠距學習之9項證券核心業務影音課程，截至目前，已有44所公私立大學142位老師參與，受惠學生超過8千人。其中多位合作老師對證交所影片介紹內容或近期相關議題的新聞資訊，強烈表達欲進一步深入了解及互動交流之需求，已在學界掀起一股遠距教學的熱門話題。

證交所接獲學界的心聲，於防疫之際「順時」搭起線上交流平台，邀請老師和證交所專業講師在空中面對面，辦理視訊互動會議，提升遠距教學2.0版。更有老師藉於課堂上，邀集全班學生一同參與，提升學習效果！部分老師因課程時間無法安排，證交所亦貼心提供多種交流管道如電子郵件、電話會議等，持續蒐集寶貴建議及回復問題。

本次雙向互動遠距視訊會議，將於5月22日至6月5日期間辦理6場次，除了北部都會區，還有中部台中、彰化，南部雲林及東部花蓮的大學多位老師，近700名同學參與。證交所將邀請學校欲互動之講師共同參與會議，就同學有興趣之議題，深入剖析及實際案例分享，可預期將產生巨大火花!證交所亦將所有建議納入未來證券核心業務影音課程精進的重要參考，使其更貼近學界需求，以多元化接觸證券知識的管道，在防疫中學習，讓教室延伸無所不在！