中華電信攜手資策會 重磅推出暑期科學營

中華電信致力於成為「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者」， 積極跨入創新領域，如5G智慧製造、無人機、自駕車、智慧農業、 人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全等應用，引領台灣產業發展， 積極帶動台灣整體競爭力的提升。 近年來中華電信學院除積極扮演產官學研交流平台之角色， 同時關心莘莘學子，期能厚植高中(職)生數位時代的科技實力。 去年首次對外以中華電信品牌舉辦「主題式高中生暑期科學營」 即大受好評，班班秒殺。營隊活動除了讓高中(職) 生提前接觸新興科技、也培養團隊合作與問題解決能力， 活動結業證書更可提升個人申請大學備審資料的競爭力。

今年中華電信學院攜手資策會推出雙品牌、雙資源嶄新課程。 資策會是國內最具軟體開發能量與數位轉型的化育者， 在配合教育部108課綱「適性揚才」基調及「自主學習」 要求前提下，雙方合作自6月12日至8月28日為高中(職)生與 即將成為大一新鮮人之應屆畢業生，量身規劃:創客自造、AI、 程式設計、網路通訊、數位全媒體 五大類主題科學營活動。活動兼顧新技術學習與動手實作， 並搭配電信學院綠能智慧園區導覽等，內容多元豐富。

本次五大類主題暑期科學營活動開辦逾100班次， 各類課程特色簡介如下:

創客自造：ROS機器人體驗營、3D列印與雷射切割機研習營、 遊戲玩AI+無人機研習營； 主題實驗方式強化物聯網程式撰寫能力。 AI：Fun AI-由遊戲程式了解AI觀念、Python人工智慧科學營、 Javis-作出我的魔法世界。 程式設計:架設你的第一個網站-快速上手架站營、 設計手機小遊戲。 網路通訊：最夯的5G智慧生活、5G暨智慧製造課程， 課程強調實作與體驗；親身體驗5G垂直產業demo site。 數位全媒體：運用【YouTube】斜槓賺學費、 短影片拍攝與剪輯快製班；自媒體+社群+平台，締造「網紅經濟」 威力勢不可擋。全媒體技術養成後，中華電信年年舉辦之「 微電影大賽」百萬獎金得主就是你。

強強聯手推出之科學營是高中(職)學生建立「學習歷程檔案」 最佳首選，讓你有個學習科技新知、充滿美好回憶的快樂暑假!! 今天開放報名，網址：https://www.chtti. cht.com.tw/portal/iii_chtti. jsp