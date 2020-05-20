市長防疫不忘推廣在地農產 淡水栗子南瓜現正開賣中

適逢淡水南瓜產季到來，今(20)日新北市政會議侯 友宜市長特別與淡水區農會合作，共同推出淡水栗子南瓜禮盒， 透過「美味農業得來速」政策方便民眾上網團購，以零接觸方式， 開創農產品新商機。

因應新冠肺炎疫情，新北市參考速食業得來速理念， 輔導農會調整經營策略，推出線上團購、 線上直播及線上商城等防疫「美味農業得來速」政策， 廣獲民眾熱烈回響，各農會超市平均營業額相較去年同期成長24% ，以零接觸的方式創造農業新「食」代商機，今(20)日市政會議 淡水區農會三首長特將本年度第一批採收的栗子南瓜親贈與市長， 感謝市府疫情期間對農會及農友的支持，趁著南瓜產季到來， 淡水區農會今日特別推出「栗子南瓜禮盒-美味農業得來速」 線上團購服務，將最當季、最當地現採淡水南瓜提供市民朋友品嚐， 南瓜禮盒每盒2粒裝約6至7台斤，原價約500元，團購特價每盒 369元，目前第一波限量50盒， 民眾只要關注淡水農會超市粉絲團，於團購貼文下方回覆， 並填寫線上訂購表單，就有機會搶到限量的名額， 把美味南瓜帶回家。

淡水區農會理事長王金全表示，近年來淡水南瓜知名度水漲船高， 除了淡水大屯山脈優質的土壤及水質孕育出高品質南瓜， 另因淡水鄰近大台北消費地，運輸路途較短，相較於中南部， 南瓜可於較成熟時採收，因此甜度可高達13-15度， 故深受消費者喜愛。當然也要感謝新北市政府大力協助， 除了每年辦理大南瓜比賽，也協助開發多樣南瓜加工品(如南瓜米粉 、南瓜麵線、南瓜起司藜麥餅及今年推出的南瓜燕麥等)， 今年雖有疫情，但不影響淡水農特產品質， 歡迎大家儘速來品嚐最新鮮的淡水南瓜。

新北市長侯友宜表示，目前市府正全力推動「美味農業得來速」及「 農好經濟包」政策， 積極輔導新北各農會及青農創生團隊推展電子銷售通路， 開創線上服務。目前疫情趨緩時刻，市府特別整合淡水在地店家於6 月份推出南瓜美味地圖，邀請市民朋友按圖索驥， 來到淡水南瓜隧道當一日網美，吃最當季、最當地的農產品， 享受不一樣的夏日風情。