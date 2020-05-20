國王企鵝晨起健走練腳力　臺北動物園特製「防水鞋套」保護腳掌

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為了增強國王企鵝的體力，臺北市立動物園的國王企鵝每天都會進行「晨走特訓」，但有幾隻國王企鵝腳底比較容易受傷，獸醫特別與廠商合作，使用3D列印技術製作出特製「防水鞋套」，穿上鞋套之後可以包覆上藥的腳掌，也能隔絕水與髒汙、避免再次感染

動物園發言人曹先紹表示，4至5月是國王企鵝們一年一度的換羽期，緊接著將迎接的繁殖季。為了提高配對繁殖成功率，4月中起，保育員每天早上都會帶著牠們，進行30分鐘的「晨走特訓」。

其中有幾隻國王企鵝因個體差異，腳底比較容易受傷感染產生趾瘤，目前住在「醫療房」裡休養，為了避免牠們的腳掌直接踩踏地面、沾染糞尿，獸醫師也特別與廠商合作，使用3D列印技術製作出完全符合腳型的特製「防水鞋套」，穿上鞋套之後可以包覆上藥的腳掌，也能隔絕水與髒汙、避免再次感染。

有幾隻國王企鵝因個體差異，腳底比較容易受傷感染產生趾瘤，獸醫師特別與廠商合作，使用3D列印技術製作出完全符合腳型的特製「防水鞋套」。（臺北市立動物園提供。）

曹先紹提到，想見到企鵝健走的民眾們，記得於每日上午9點報到，就可看到國王企鵝進行晨走的可愛模樣，剛開始幾圈，企鵝們還會安份的跟著走，但到了最後10分鐘，就會發現企鵝的步伐越來越緩慢，走到平時喜歡聚集的鏡子前，乾脆停下腳步自主休息，假裝看不見保育員的視線，並拉長脖子配上兩聲不耐煩的抗議。

其中排在隊伍最後面的幾隻企鵝，因為現在已經開始換羽、羽毛變多，身體比較重、步伐變得緩慢，為了避免掉落的羽毛堵塞過濾水質的循環系統，再過幾天就會將牠們帶到專屬「更衣室」內，等待換上亮麗的新衣後，迎接一年一度最重要的繁殖季。