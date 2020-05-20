曾任總統即席口譯人才詹柏勻 在新北市社會局服替代役

照片由新北市政府社會局提供
照片由新北市政府社會局提供
新北市政府社會局有位替代役男詹柏勻，曾經幫侯友宜市長在2015年IEYI世界青少年發明展中擔任口譯人員（侯時任副市長），也曾經幫前、後任元首馬英九、蔡英文在國際會議場合即時翻譯，他日前再度在新北市舉辦的「新冠肺炎沉默受害者」國際論壇中擔任全英文主持人，神級的口譯哥故事才被傳開。
詹柏勻現年31歲，台大外文系畢業，師大翻譯研究所博士班在學，他曾獲得海峽兩岸口譯大賽台灣區冠軍、兩岸一等獎，擁有教育部中英文翻譯能力檢定考試包含逐步口譯、筆譯等證書，並曾在研究所開課，教導逐步口譯、同步口譯、視譯等課程。
詹柏勻口譯的領域非常多元，其中以科技、財經、表演藝術等見長，因此包含Google、Facebook、IBM、亞馬遜、友達、中華電信、科技部、工研院與資策會都曾邀聘，台北國際電腦展高峰論壇、世界資訊科技大會、亞太開放資料高峰論壇等也都服務過。
詹柏勻不僅在口譯方面展現長才，他自幼學習打擊樂和鋼琴、雙層電子琴，具有YAMAHA演奏五級資格，曾是台大交響樂團與台北愛樂青年管弦樂團打擊樂團員，因此在相關國際音樂演出時，也充當大師翻譯員和節目、手冊文宣翻譯等。
新北市政府日前舉辦「新冠肺炎沉默受害者」國際論壇，邀請印度、日本、西班牙、英國、紐西蘭等12國家國際組織，以視訊進行國際防疫交流，社會局長張錦麗以「防疫也要防暴」為題，針對在防疫期間新北市家暴通報案量遽增3成，提出三級預防，對沉默的受害者提供整體支援系統，並由詹柏勻進行全英文主持。
為感謝詹柏勻在國際論壇上的協助，張錦麗特別在局務會議中予以公開表揚。詹柏勻表示，服役是國民的義務，剛好分發在社會局社區發展與婦女福利科，因此他利用時間，正整理新北市推動的婦女福利和社區發展，希望能與聯合國永續發展17個目標其中有關性別平權、消弭不平等、永續城鄉等連結接軌。