曾任總統即席口譯人才詹柏勻 在新北市社會局服替代役

新北市政府社會局有位替代役男詹柏勻， 曾經幫侯友宜市長在2015年IEYI世界青少年發明展中擔任口 譯人員（侯時任副市長），也曾經幫前、後任元首馬英九、 蔡英文在國際會議場合即時翻譯，他日前再度在新北市舉辦的「 新冠肺炎沉默受害者」國際論壇中擔任全英文主持人， 神級的口譯哥故事才被傳開。 詹柏勻現年31歲，台大外文系畢業，師大翻譯研究所博士班在學， 他曾獲得海峽兩岸口譯大賽台灣區冠軍、兩岸一等獎， 擁有教育部中英文翻譯能力檢定考試包含逐步口譯、筆譯等證書， 並曾在研究所開課，教導逐步口譯、同步口譯、視譯等課程。 詹柏勻口譯的領域非常多元，其中以科技、財經、表演藝術等見長， 因此包含Google、Facebook、IBM、亞馬遜、 友達、中華電信、科技部、工研院與資策會都曾邀聘， 台北國際電腦展高峰論壇、世界資訊科技大會、 亞太開放資料高峰論壇等也都服務過。 詹柏勻不僅在口譯方面展現長才，他自幼學習打擊樂和鋼琴、 雙層電子琴，具有YAMAHA演奏五級資格， 曾是台大交響樂團與台北愛樂青年管弦樂團打擊樂團員， 因此在相關國際音樂演出時，也充當大師翻譯員和節目、 手冊文宣翻譯等。 新北市政府日前舉辦「新冠肺炎沉默受害者」國際論壇，邀請印度、 日本、西班牙、英國、紐西蘭等12國家國際組織， 以視訊進行國際防疫交流，社會局長張錦麗以「防疫也要防暴」 為題，針對在防疫期間新北市家暴通報案量遽增3成， 提出三級預防，對沉默的受害者提供整體支援系統， 並由詹柏勻進行全英文主持。 為感謝詹柏勻在國際論壇上的協助， 張錦麗特別在局務會議中予以公開表揚。詹柏勻表示， 服役是國民的義務，剛好分發在社會局社區發展與婦女福利科， 因此他利用時間，正整理新北市推動的婦女福利和社區發展， 希望能與聯合國永續發展17個目標其中有關性別平權、 消弭不平等、永續城鄉等連結接軌。