致癌官司致銷量下滑 嬌生在美加停售嬰兒爽身粉

美國藥妝大廠嬌生集團（Johnson & Johnson）今天宣布，將停止在美國與加拿大販售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。

嬌生表示，以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉在北美市場銷售下滑，主因是消費者習慣改變，以及受到有關產品安全性的假資訊和訟訴案的宣傳影響。

長久以來，嬌生始終否認外界指控其所使用的滑石粉原料含有致癌物質石棉（asbestos），但仍有上萬名消費者將嬌生告上法院。

路透社報導，嬌生面對1萬6000多件訴訟案，消費者指控嬌生滑石粉產品導致他們罹癌，其中包括嬰兒爽身粉在內。大多數的訴訟案由新澤西州（New Jersey）一名美國地區法官審理中。

嬌生聲明說，3月間因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情針對消費性產品進行廣泛評估後，嬌生消費保健品部門（Consumer Health Care）已停止美加地區數百項產品出貨，改以高度需求的產品為優先，如此也能在生產線與配送中心維持適當的社交距離。

隨後，嬌生決定在美加兩國停止銷售旗下約100項產品，其中包括嬌生滑石粉嬰兒爽身粉。

嬌生說，現有庫存將在美加地區繼續銷售，直到售完為止。對嬰兒爽身粉仍有大量需求的國家，則會繼續販售下去。

美國食品暨藥物管理局（FDA）曾對嬌生滑石粉嬰兒爽身粉進行檢測，發現含有石棉殘留，此事導致嬌生在去年10月回收一批嬰兒爽身粉。

嬌生於去年12月表示，公司檢測並未發現嬰兒爽身粉含有石棉成分。