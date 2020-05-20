中國爆發第二波武漢肺炎疫情？　中國衛健委專家：東北病例潛伏期長、無症狀成隱憂

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情在中國爆發初期，湖北省可說是疫情的「重災區」，但近來疫情出現反彈之勢，主要集中在黑龍江省，吉林省近日爆發小規模集體感染，且感染源不明，而且還出現不少家庭群聚感染情況。

自本月7日爆發首例本土確診病例以來，截至19日，吉林市累計已有133例本土確診病例。而吉林市的疫情源頭為一位沒有外遊記錄的舒蘭市公安局洗衣女工，傳染源仍成謎；且今（19）日中國31個省（自治區、直轄市）新增確診病例5例，就有4例在吉林，目前，吉林市的疫情已遍佈舒蘭市、豐滿區、船營區、昌邑區和高新區。

近期中國的疫情主要集中在東北省分，而專家也發現這些病例和武漢有明顯不同。綜合媒體報導，中國國家衛生健康委員會救治專家組成員邱海波在央視「新聞1+1」節目上指出，黑、吉兩省的確診病例與湖北病例比較，有四大不同，包括病毒攜帶時間和基因的測序等。

邱海波在央視《新聞1+1》欄目介紹了兩者的區別，他表示，從基因測序來看，吉林和黑龍江病例多為境外移入相關病例，因為和境外移入病例的病毒完全一致，跟湖北的本土病例病毒不太一樣。

而從臨床上看，黑龍江、吉林兩省確診病例的病程潛伏期較長，病人沒有症狀，因而造成一些家庭群聚傳播。此外，黑龍江、吉林兩省確診病例為非典型症狀，發燒的病人不多，不少病例有乏力或者輕微咽喉痛的情況。

另外，武漢病例的臨床特點是病人多重器官損傷，除了肺部損傷外，還有心肌、腎臟、腸道的損傷，而境外移入相關病例多以肺的損害為主。

值得關注的還有，黑龍江、吉林兩省確診病例病毒攜帶時間較長。邱海波表示，武漢患者一般有症狀以後，一周或者最多兩周的核酸就轉陰了，而黑龍江、吉林兩省境外相關病例核酸檢測轉陰性的速度較慢，但發展成重症比例較低，重症的比例不超過10%，而且治療效果相對也比較好。