五月「泰」溫馨 台灣新住民與移民署捧「母親花」獻祝福

服務站同仁帶領新住民及家屬認識各國母親節代表花及異國文化風俗（圖/ 移民署高市第二服務站） 服務站同仁帶領新住民及家屬認識各國母親節代表花及異國文化風俗（圖/ 移民署高市第二服務站）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署高雄市第二服務站在這個感念母親辛勞的月份裡，透過新住民家庭教育課程，特別邀請到曾任空姐多年，為愛降落高雄的泰國新住民章少玲，向剛來到臺灣的新住民朋友及家人分享泰國的習俗及文化，也讓來自世界各地不同國家的兄弟姐妹能彼此交流自己母國獨特的慶祝方式，該站特別準備了不同國家的「母親花」猜謎活動，獻上母親節的祝福。

章少玲說，泰國的母親節是 8月12日，是泰國詩麗吉王太后的生日，泰國各界會在當天透過各種方式慶祝詩麗吉王太后壽辰，同時也為全國所有的母親送上祝福；不同於臺灣，泰國是送茉莉花給母親表達孝心，藉由茉莉花的純白、芬芳正好象徵母親對孩子無瑕的愛。

來自泰國的新住民琪琪目前已懷孕6個月，她和老公之前在臺灣是同事，雙方交往一陣子後決定攜手共組家庭，即將為人母的她開心的表示，來到臺灣後恰巧是武漢肺炎疫情的高峰，但臺灣嚴謹的防疫措施，讓她能安心的在臺灣生產，見到同樣來自泰國的姊妹介紹自己熟悉的家鄉文化，不禁讓她思念起母親，也期許自己不久後也可以當個稱職的媽媽，一家人一同在臺灣幸福的生活!

高雄市第二服務站主任陳盈智表示，服務站每個月都會辦理「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，精心安排不同的內容，帶給新住民朋友不一樣的多元文化感受，本次主題除了分享各國的母親節習俗外，也邀請了高雄市政府勞工局訓練就業中心岡山就業服務站，介紹政府於疫情期間的就業輔導措施，移民署希望帶給新住民的不僅是關懷陪伴，也是連結社會資源的橋梁，讓每位新住民都能在這塊土地上安心居住在臺扎根。