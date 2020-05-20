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〈時評〉雞尾酒療法 VS. 武漢肺炎

By 前太空中心主任 吳作樂
2020/05/20 15:06
照片來源：<a href="https://pixabay.com/fr/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4892059">Gerd Altmann</a> / <a href="https://pixabay.com/fr/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4892059">Pixabay</a> 

照片來源：Gerd Altmann / Pixabay 

自武漢肺炎在台灣出現確診病例後，民眾恐慌心理可想而知，而醫護人員面臨的壓力就更加嚴重。但台灣經歷了兩大破口事件，桃園酒店與軍艦事件，卻安然無事，沒有造成擴散，實在是相當令人意外。令人不禁猜測台灣人的抗體是否能對抗一定程度的武漢肺炎。

全世界頂尖的醫療人才都在尋找疫苗、抗體，甚至一度懷疑卡介苗的抗體可以部分對抗，但最終都沒有下文。中央流行疫情指揮中心多次在記者會被問到，國外有諸多確診病患用了那些方式，成功的對抗武漢肺炎，然而在全球逾130多種治療方法中，尚不確定那一種可以用於對抗突變成30多種的病毒株。換言之，對於武漢病毒還沒有一勞永逸的方法。

作者雖然不是醫事人員，但想建議一個方法。台灣眾所皆知的醫療相當完善，打的疫苗也相當多，因此台灣人的抗體應該相當多，見圖1。或許其中的某隻抗體、或是某些抗體的組合，可以有一定程度的對抗武漢肺炎。

作者的想法：「可以嘗試透過現有的疫苗、抗體去尋找解決方式。與其找到或製造單一對抗的疫苗、抗體。何不先用多個抗體與武漢肺炎病毒做實驗，看看是否可以從過往疫苗產生的抗體，找出最佳組合－雞尾酒療法，最終得以對抗21世紀的黑死病－武漢病毒。」此想法也非標新立異，聖地亞哥的公司Sorrento Therapeutics，已在2020年5月15公佈，已開發出可能有用的雞尾酒療法，見連結：https://www.pharmalive.com/sorrento-ids-antibody-against-covid-19-that-appears-100-percent-effective/。

圖1
吳作樂
武漢肺炎
疫苗
疫情
病毒

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