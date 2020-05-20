用愛「罩」你 中央大學與婦女新知攜手教尼泊爾製口罩

新冠肺炎疫情，除了台灣成功的口罩外交之外，中央大學公益傳播中心與台北市婦女新知協會近日攜手合作，透過大學與民間的力量，辦理「手做口罩國際工作坊」，以遠端視訊的方式，教導尼泊爾婦女製作布口罩，希望幫助醫療較貧瘠的尼泊爾，度過此次疫情難關。

中央大學公益傳播中心沈建文主任長期關心尼泊爾非營利組織，了解尼泊爾因疫情，已施行封城禁令第二週，希望用台灣防疫的經驗提供協助，因此聯繫台北市婦女新知協會的夥伴，並邀請尼泊爾當地非營利組織 WDAC、Higher Ground、Upcycle Nepal Pvt. Ltd、Antidote、Himalaya Climate Initiative等五家機構協辦，一同舉辦「手做口罩國際工作坊」。

沈建文協助事前準備、聯繫、與跨國溝通，並擔任工作坊主持人，讓台北市婦女新知協會充分發揮她們的專長，由二度就業的裁縫師跟尼泊爾當地婦女做線上分享，使她們在家就可以利用既有的生活小物，自製兩用口罩，可當作口罩或口罩套，封城在家可以善用時間，進行疫情防禦行動！

台北市婦女新知協會理事長蔣念祖表示，該協會的婦女從沒想過有機會能利用專長與國際交流，是很難能可貴的經驗，有了這次的經驗，勢必讓她們在職場上更有自信，是一個非常有意義的國際工作坊。

尼泊爾婦女透過視訊開心地展示成品，這是她們第一個手做兩用式口罩，她們也希望將此次美好的經驗分享給親朋好友，營造一個自主保護的安全環境，度過在這段生活封閉、口罩缺乏的艱困時期！（新聞轉載自新住民全球新聞網）