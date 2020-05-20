新板希爾頓酒店攜手政府 防疫醫事人員住宿折抵X希望「醫」起專案

新型冠狀病毒仍在世界各地蔓延，台灣連日傳來零確診好消息，也已超過一個月無本土病例，為慰勞所有辛苦的醫護人員，新板希爾頓酒店推出「希望醫起」住宿專案，每房每晚最低3,000元起含早餐，另加贈行政酒廊使用權。5/13起更和政府聯手「防疫醫事人員住宿折抵優惠」專案，凡符合衛生福利部認定符合需求之醫事人員還可加碼每房每日補助1,500元，讓醫護人員們可以趁此時好好休息，更有精力面對光明的未來。

疫情警戒期間，台北新板希爾頓酒店觀察到醫護人員們每一天無私的奉獻，因此為了表達感謝之意，推出「希望醫起」住房專案，享有30小時住宿禮遇，讓醫護人員可以充足休息之外，更包含兩天自助式早餐，用多元化異國美食補充精力，儲備完能量後繼續去幫助需被幫助的人。另外台北新板希爾頓酒店體恤醫護人員每天都背負著龐大壓力，需要一個完全紓壓的管道，因此另加贈行政酒廊Happy Hour 使用權，於17:30至19:30 可至位於27樓的行政酒廊享受達多20幾款無限暢飲酒水，現場更有服務人員手把手教您如何調出一杯特製美酒。有了酒精放鬆怎可少了下酒菜，行政酒廊提供亞洲菜式、歐美菜式及台灣菜式的自助美饌任君選用，讓您入住之後再也不用出去面對煩惱事。

台北新板希爾頓酒店也和政府合作，5/13至6/30止，凡符合衛生福利部認定符合需求之醫事人員(執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治者)，每房每日最高折抵補助金額1,500元，不限使用次數，不分平假日，且可連續使用，再搭配「希望醫起」住宿專案，等於每房每晚最低只要1,500元起，就可享有上述所有禮遇。趁此時好好體恤自己，休息後再出發。更多詳細資訊或訂房請洽(02)2958-3770轉訂房組。

台北新板希爾頓酒店全館公共空間及出入口均配置自動酒精消毒器及確實測量進出旅客體溫，定時清潔館內空間，以確保消費者及工作夥伴的健康，讓旅人安心住宿享樂。館內自助式餐廳悅∙市集提供住客85折優惠，青雅中餐廳及大廳酒吧逸廊則可享有９折優惠。住宿期間旅客更可免費使用高空健身房，適當的運動能加強身體免疫力，較不易被病毒入侵。入住旅客可免費加入希爾頓榮譽客會，享會員專屬尊榮禮遇，也能累積住宿積分，在任意時間、任意地點兌換全球希爾頓集團客房及享用酒店內的專屬優惠，創造下一次的旅行回憶就趁現在!