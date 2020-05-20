巴國女婿與妻建立社工事務所 與警共同守護外籍朋友

來自巴基斯坦的李奇與臺灣籍妻子邱怡薇共同經營「邱怡薇社工師事務所」，致力於照顧外籍朋友，近日受邀成「113暴力止步」多語宣傳大使。（照片來... 來自巴基斯坦的李奇與臺灣籍妻子邱怡薇共同經營「邱怡薇社工師事務所」，致力於照顧外籍朋友，近日受邀成「113暴力止步」多語宣傳大使。（照片來源：臺南市警察局）

來自巴基斯坦的李奇與邱怡薇來臺結婚13載，兩人共同經營「邱怡薇社工師事務所」，有多年經營新住民家庭關係協談、監獄外籍人士個案心理輔導等經驗。怡薇擔任社工師有22年的經歷，更是社工領域取得「兒少、婦女及家庭專科社工師」稀有人才；李奇擅常於烏爾都語與印度語，樂意成為警方特殊性語言的特約通譯，近日受臺南市警察局第六分局外事巡官許儷馨邀約，共同成為「113暴力止步」多語宣傳大使。

怡薇以自身新住民家庭經驗分享，巴基斯坦與臺灣的文化差異頗大，雙方以基督教信仰為經營婚姻的基礎，雖有多面向之差異，仍對於彼此文化充滿開放的心態，彼此互相學習中文與烏爾都語，融入不同文化家庭生活。

怡薇也在其社工師的輔導經驗中發現，在臺灣許多新住民家庭，可能被看成買賣商品，妯娌與婆媳之間如相處不好，夫家如只站在原生家庭考量立場，弱勢的新住民女性易陷入困境，也希望能以自身新住民家庭的處境，倡議女權與提供弱勢外籍配偶個案關懷。特别的是，怡薇曾處理過中東地區男性與臺灣女性婚配個案中，相對人對女性施暴，多數可能出自於原屬國的「大男人主義」心理，也有感異國婚姻相處過程中的衝突，其實最需要輔導的是相對人「對臺灣生活的適應」。

怡薇與李奇也輔導過監所中的外籍人士，論及如何幫助來自非洲的外籍人士，因販毒而入獄的受刑人，施以社會資源連結，協助教誨與重歸社會準備，當事人也很懊悔自己一時貪念鑄錯，就像家暴當事人施暴一瞬，多出於一時情緒失控問題一樣，擺脫「情緒勒索」，克制「情緒心魔」，才能奪回「情緒主控權」。

臺南市警察局第六分局表示，移工朋友如果遭受男女朋友暴力行為，不以是否同住情形為限，也可能會構成家暴犯行。新住民與移工朋友如有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾之情形，可直撥《113》保護專線，113接線人員除了能提供國語、閩南語服務之外，也有英語、越南語、泰語、印尼語、柬埔寨語的外語翻譯服務，不用擔心語言不通的問題。（新聞轉載自新住民全球新聞網）