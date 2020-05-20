520英德就職》蔡英文就職演說　感謝台灣人耐心配合抗疫、良善助國際社會

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）台灣第15任總統蔡英文、副總統賴清德今（20）日上午九點在總統府宣誓就職，隨後十點進行戶外就職演說，蔡英文演說中首先感謝全體台灣人民在疫情期間耐心配合抗疫，讓世界看見台灣的抗疫成績，也感謝台灣人的良善，在有能力時對國際社會伸出援手，展現高尚情懷。

因應今年嚴峻的武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情，總統府限縮典禮規模與參加人數，儘管台灣連12日通報零確診，政府仍不敢掉以輕心，控管周邊人流車流。

在就職演說一開始，蔡英文感謝過去四個月防疫期間，全體台灣人民展現耐心及對政府的信任，讓全世界看到，台灣即使在最不安的時刻，也能保持公民的美德，展現人性中最善良的一面，成就台灣防疫的成功。

蔡英文接著說，從今年一月到現在，台灣連續兩次讓國際社會驚豔：第一次是台灣的民主選舉，第二次則是防疫成績。因為防疫的成功，「台灣」出現在全世界的各大新聞媒體上，台灣人民展現良善與慷慨向國際社會伸出援手，一箱又一箱的醫療物資送往國外幫助他們的前線醫療人員。

儘管台灣已逾一個月沒有本土案例，更連12日零確診，蔡英文仍呼籲不能有絲毫鬆懈，也提醒就算疫情過去，經濟、生活等各方面的衝擊也不會立刻散去。此次疫情帶來的改變是挑戰也是機會，國人應做好準備，因應接下來其它各種考驗和難關，而哪一個國家能脫困，就能在世界中脫穎而出，而她將在下個四年的任期中帶領國人進行各種超前部署。

「下一個四年，在產業發展、社會安定、國家安全、民主深化，這四大面向上，我也會超前部署，讓台灣脫胎換骨，我會帶領台灣迎向未來。」

談到經濟民生，蔡英文說，過去四年，台灣在國際經濟巨大變局中不僅挺了過來，經濟成長更回到四小龍的第一名，股市萬點也成為常態，也因為疫情控制得當，台灣至今仍然可以維持經濟正成長，為全球少有。未來政府也會在在5+2產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，並持續落實前瞻基礎建設、兆元投資等重大計畫，來鞏固未來幾十年的經濟發展。

根據演說，這六大核心戰略產業下政府的計畫分別是：

強化資訊及數位相關產業發展。我們要利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位，讓台灣成為下一個世代，資訊科技的重要基地，全力促進物聯網和人工智慧的發展。 結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業。我們要全力打造可以有效保護自己，也能被世界信賴的資安系統及產業鏈。 打造接軌全球的生物及醫療科技產業服疫病挑戰。 強力推動軍民技術整合，激發民間製造能量，更進一步進軍航空及太空產業。 加速發展綠電及再生能源產業，努力達成2025年綠能占整體能源百分之二十的目標。 建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業，關鍵產業鏈根留台灣，維持一定自給率。

蔡英文演說中也提到，在產業發展的同時，也會致力減少社會的問題，強化健康防疫安全網、政府介入思覺失調症精神疾病者的照護、檢討修法相關司法制度。

談到國際關係，蔡英文指未來四年會持續爭取參與國際組織，強化和友邦的共榮合作，和美、日、歐等共享價值的國家，深化夥伴關係。談到中國，蔡英文同四年前使用「兩岸」這樣溫和的字眼，強調為兩岸和平穩定做出最大努力，也願意和對岸展開對話。

蔡英文重申兩岸關係原則為「和平、對等、民主、對話」這八個字，不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣、破壞台海的現狀，台灣方面也會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務，維持台海和平穩定現狀的一貫立場。

談到憲政改革，蔡英文提到立法院即將成立「修憲委員會」，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題獲得充份討論，其中朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。

司改部份，蔡指「司改國是會議」的承諾已實現，「法官法」、「律師法」、「憲法訴訟法」、以及「勞動事件法」也陸續完成修法，而未來四年，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待，贏得信賴。

蔡英文最後向所有台灣人致敬，指所有的台灣人都是英雄，她和賴清德很榮幸能在此接受台灣人民的託付。